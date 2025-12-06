A Tisza megbízásából készített felmérés szerint a biztos szavazók 67 százaléka szavazna Gajdos Lászlóra

A 21 Kutatóközpont 800 fős, a választókerületre reprezentatív telefonos kutatást végzett a Tisza Párt megbízásából azután, hogy a párt bejelentette: a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es számú, azaz nyíregyházi egyéni választókerületben Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója lesz a párt jelöltje. A helyi politikusok ismertségéről és népszerűségéről készített felmérés – amit a HVG közölt – azt mutatta, hogy
A lapban ismertetett elemzés arra is kitér, hogy a két kormánypárti politikus a Fideszen kívüli szavazók között csak pár százaléknyi választó szimpátiáját nyerte el. Ezzel szemben Gajdost a kormánypártiak 27 százaléka is kedveli, illetve a 36 százalékos kormánypártiak körében mért elutasítottsága is alacsonynak számít.
Gajdos László indítása nagy hullámokat kavart: a Fidesz helyi szervezete már a megnevezése napján lemondásra szólította fel, majd a fideszes megyei lap hétfőn gerinctelen puhatestűhöz hasonlította. Orbán Balázs viszont néhány nappal később azt mondta, nem kellene lemondania.
Szerinte a nyíregyházi állatpark igazgatójának szaktudása jól jön a baloldali politikában.