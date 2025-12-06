Borízű hang #249 [H]: Aki nem tud liberálisul, ne beszéljen liberálisul

Műsorunk jelmondata – „Tisztesség, hozzáértés, műveltség, visszafogottság, empátia, pozitív vájbrésön – a gondolkodó ember Friderikusz-showja” – talán még sosem volt annyira aktuális és megszívlelendő, mint ezekben a zűrzavaros időkben. Ha lenne podcast-Nobel-díj, most bajban lenne Krasznahorkai László.
Podcastunkban Vida Kata pszichológus, gasztroblogger beszélgetett Lu Boennel, a 101 étteremcsoport alapító tulajdonosával gyerekkoráról, a Ramenka és a 101 Bistro alapításáról, és arról, hogy mitől lesz autentikus egy kínai étel.
Bede Márton elmagyarázza a kínai konyha legnagyobb gurujának a hortobágyi palacsintát. Tartsunk már jobbra az autópályán! Cinikus békebrókerek. Már alig virul a fityula, fogynak a szóvicces filmcímek.
A hazai vállalatok jelenleg nem profittermelő eszközként használják a kontrollingot, hanem aktuális helyzetük leírására, a múltbeli adataik értelmezésével. Podcastunkban arról beszélgettünk, hogyan lehetne ezt másként csinálni.
Podcastunkban többek közt arra keressük a választ, lehet-e egyáltalán tervezni még a választások előtt, mire készülhetnek a vállalatok, és hogyan lehet sikerrel megoldani jövőbeni kihívásokat.