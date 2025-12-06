Borízű hang #249 [H]: Aki nem tud liberálisul, ne beszéljen liberálisul

Műsorunk jelmondata – „Tisztesség, hozzáértés, műveltség, visszafogottság, empátia, pozitív vájbrésön – a gondolkodó ember Friderikusz-showja” – talán még sosem volt annyira aktuális és megszívlelendő, mint ezekben a zűrzavaros időkben. Ha lenne podcast-Nobel-díj, most bajban lenne Krasznahorkai László.

  • 00:23 Mohamedek között fagyláros havában. Black novemberre Alza-napok. Ez már a copywritereknek is sok.
  • 06:21 Keith Richards és a beat-generáció Marrakesben. Egykor érdekes helyek elturistásodása. Rövidnadrágban 20 fokban.
  • 12:47 A Docker robogó. Marrakes gyalog. Marrakes szezonon kívül.
  • 16:50 Bipoláris állapotok és stabilitás.
  • 20:29 A marokkói-amerikai kapcsolatok dicső múltja. Igazság és hitelesség Marokkóban.
  • 23:04 Olvasói levél: Siralomház. A Kisfogház Emlékhely.
  • 26:40 Olvasói levél: Kálmán László nyelvészeti elvei. Nádasdy Ádám és a szép napot. Fejes László és a hanti nyelv.
  • 32:17 Nem nyelvészet, stílus! Van, ami műveletlenség. Aki nem tud liberálisul, ne beszéljen liberálisul. Tamás Gáspár Miklós, mint stílusrendőr.
  • 40:30 Olvasói levél: jobbra tartás és kategorikus imperatívusz.
  • 46:03 Leszorítás Kaliforniában. Román kamionok Mindszent felé. A hét feleslegesen agresszív dudálója. Dudálgatás Marokkóban.
  • 50:08 Elég a kínai kajából!
  • 51:09 Pápák és politika. Amikor Barangó keresztényeket irtott karácsonykor. A hat ember, aki élőben hallotta. Barangó: Nincs mentségem. M. Giorgio Richárd.
  • 55:04 XIV. Leó és a palesztin állam. A katolikus egyház baloldalisága Észak- és Dél-Amerikában.
  • 58:43 A nemzetközi tusfürdőmaffia.
  • 61:43 A marokkó.

