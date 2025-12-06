Borízű hang #249 [H]: Aki nem tud liberálisul, ne beszéljen liberálisul

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Műsorunk jelmondata – „Tisztesség, hozzáértés, műveltség, visszafogottság, empátia, pozitív vájbrésön – a gondolkodó ember Friderikusz-showja” – talán még sosem volt annyira aktuális és megszívlelendő, mint ezekben a zűrzavaros időkben. Ha lenne podcast-Nobel-díj, most bajban lenne Krasznahorkai László.

00:23 Mohamedek között fagyláros havában. Black novemberre Alza-napok. Ez már a copywritereknek is sok.

06:21 Keith Richards és a beat-generáció Marrakesben. Egykor érdekes helyek elturistásodása. Rövidnadrágban 20 fokban.

12:47 A Docker robogó. Marrakes gyalog. Marrakes szezonon kívül.

16:50 Bipoláris állapotok és stabilitás.

20:29 A marokkói-amerikai kapcsolatok dicső múltja. Igazság és hitelesség Marokkóban.

23:04 Olvasói levél: Siralomház. A Kisfogház Emlékhely.

26:40 Olvasói levél: Kálmán László nyelvészeti elvei. Nádasdy Ádám és a szép napot. Fejes László és a hanti nyelv.

32:17 Nem nyelvészet, stílus! Van, ami műveletlenség. Aki nem tud liberálisul, ne beszéljen liberálisul. Tamás Gáspár Miklós, mint stílusrendőr.

40:30 Olvasói levél: jobbra tartás és kategorikus imperatívusz.

46:03 Leszorítás Kaliforniában. Román kamionok Mindszent felé. A hét feleslegesen agresszív dudálója. Dudálgatás Marokkóban.

50:08 Elég a kínai kajából!

51:09 Pápák és politika. Amikor Barangó keresztényeket irtott karácsonykor. A hat ember, aki élőben hallotta. Barangó: Nincs mentségem. M. Giorgio Richárd.

55:04 XIV. Leó és a palesztin állam. A katolikus egyház baloldalisága Észak- és Dél-Amerikában.

58:43 A nemzetközi tusfürdőmaffia.

61:43 A marokkó.

