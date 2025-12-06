Egy hatalmas csőtörés miatt Dunaújváros nagy részén nincs víz

Olvasói jelzések szerint jelentős vízhiány alakult ki Dunaújvárosban, amely északi városrészei ivóvíz nélkül maradtak szombaton. A vízhiány érinti a helyi Szent Pantaleon Kórházat, valamint a város közelében lévő néhány települést is. Egy levélírónk úgy tudja, hogy hajnalban mintegy kétezer köbméter víz folyt el a rendszerből.

A város vízellátásáért felelős Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. Facebookon közzétette tájékoztatása megerősíti, hogy jelentős átmeneti vízhiány alakult ki. Egy 40 centiméter (16 hüvelyk) átmérőjű DN400-as acél töltővezeték hibásodott meg az úgynevezett Martinovics úti Nagy Víztoronynál.

A meghibásodás miatt a

  • a Technikum városrészben,
  • a Béke városrészben és
  • a Római városrészben, továbbá a város
  • Sándorháza és Pálhalma települrészein, valamint
  • Nagyvenyim községben nincs víz.

Láthatóan tehát a város északi, északnyugati részét, illetve a tőle nyugatra fekvő helyeket érinti a vízhiány.

A vízszolgáltató azt közölte, hogy Dunaújvárosban összesen hét helyre telepítettek ivóvíztartályokat, köztük a kórházhoz, valamint van egy-egy víztartály Nagyvenyimben és Pálházán is.

