Harcok törtek ki Afganisztán és Pakisztán között

Heves harcok voltak péntek este az afgán-pakisztáni határon, miután a héten elbuktak a béketárgyalások a két ország között. Négy halálos áldozatról számoltak be az afgán oldalon.

A tálibok szóvivője, Zabihullah Mudzsáhid azt mondta, hogy a pakisztáni erők támadást indítottak Kandahár tartománybeli Szpín Boldaknál. Pakisztán miniszterelnökének szóvivője ezzel szemben azzal vádolta az afgán erőket, hogy indokolatlanul tüzet nyitottak a Csaman határszakaszon. „Pakisztán teljesen éber, és elkötelezett területi integritása és állampolgáraink biztonságának megőrzése mellett” – mondta közleményében Mosharraf Zaidi szóvivő.

A lövöldözés két nappal azután tört ki, hogy megoldás nélkül értek véget a tűzszüneti tárgyalások a két ország között. A múlt hétvégi, Szaúd-Arábiában tartott tárgyalások a legutóbbi állomásai voltak annak a sorozatnak, amit Katar, Törökország és Szaúd-Arábia szervezett az októberi halálos határincidensek után a feszültség csökkentése érdekében.

A két szomszédos országnak régóta feszült a viszonya egymással, októberben pedig fegyveres konfliktus is kirobbant a határ menti térségben, az összecsapásokban pedig több tucat ember halt meg. Ez volt a legsúlyosabb erőszakos cselekmény a térségben 2021 óta, amikor a tálibok átvették a hatalmat Kabulban. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Pakisztán szerint Afganisztán területén működő fegyveresek követték el a közelmúltbeli pakisztáni támadásokat, köztük öngyilkos merényleteket is, amikben afgán állampolgárok vettek részt.

A tálib vezetés visszautasítja a vádat, azt mondták nem felelősek Pakisztán belső biztonságáért. Az októberi összecsapásokban tucatnyian haltak meg, ami a 2021-es tálib hatalomátvétel óta a legsúlyosabb határ menti erőszak volt. (Reuters)