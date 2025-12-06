Hétvégi olvasnivalók közellenségekről, meglepett miniszterekről és a szobából kiküldött felnőttekről

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-nagyobb anyagaival. A héten elindult év végi kalendáriumunk, melyben az év legnagyobb-fontosabb cikkeit-videóit mutatjuk be napról napra, érdemes azt is követni. És még egy programajánló: december 10-én, szerdán jön a 444 karácsonyi könyvvására, ahol nem csak kedvezményesen lehet beszerezni a kiadványainkat, de számos szerzővel is lehet találkozni.
Hol van még április, de a héten is gőzerővel ment előre a kampány. A Fidesz immár teljesen légből kapott alapokra építi a lejáratókampányát: részletesen bemutattuk, az Indexet használva hogyan indítottak totális letámadást a Tisza ellen, interjúztunk Simonovits Andrással, akiből a nyugdíjakról mondott szavai miatt csinált közellenséget a kormánypárt, és térképre rakva mutattuk meg, hogy fűt-fát megígér Orbán a településeknek, ahol Magyar Péter megjelent az országjárásán. Közben egy új, nagymintás kutatás alapján írtunk egyrészt arról, hogy egyelőre az osztogatások sem segítik a Fideszt, a kormánypárt már csak a kisebb településeken vezet, másrészt hogy ebben a kutatásban hibahatáron mozgó Tisza-előnyt mértek.
A hét alighanem legnagyobb visszhangot kiváltó cikke arról szólt, hogy miután olvasónk ügyeletre vitte gyerekét, ahol kabátban lévő orvosokat talált a rossz fűtés miatt, annyira felhúzta magát, hogy ráírt Takács Péter egészségügyi államtitkárra, aki bazmegolva válaszolt. Takács később bocsánatot kért a stílusért, mi pedig Kapuváron kérdeztük arról, hogy elfogadható lenne-e, ha egy kórházi dolgozó beszélne így egy állampolgárral, valamint hogy kapott-e visszajelzést a kormánytól.
Megírtuk, hogy kormányzati kitüntetést kapott, és máig vezető pozícióban van az a Szőlő utcai nevelőnő, akire terhelő vallomást tett egy fiú, és azt is, hogy a nyomozás mostanra elért Juhász Péter Pál bizalmasaiig.
Meghallgattuk Szijjártó Pétert a parlamenti bizottsági meghallgatásán, és utána kérdeztünk is a minisztertől, akit több dologgal is sikerült meglepnünk azzal kapcsolatban, hogy mi folyik a minisztériumában. Ott voltunk Nagy Márton meghallgatásán is, ami a miniszter és a költségvetési bizottság ellenzéki elnökének kétszemélyes showműsora lett, a hétfői rendkívüli fővárosi közgyűlés elé megírtuk, hogyan áll most a főváros és a kormány küzdelme, megnéztük, ahogy Karácsony felhívására kétezren fáklyákkal vonultak a Karmelitához, és a hétfői eseményekről videóriportot is készítettünk.
Írtunk arról, hogy kiket támogatott Rogán minisztériuma, bemutattuk a kartonembert, azaz Kovacsics Imrét, nyomoztunk azután, hogy hol lehet a kormány által beígért pandémiás terv, és podcastban foglalkoztunk azzal, hogy milyen állapotban van most a magyar gazdaság.
Hétfő reggeli élő műsorunk vendége Rácz András volt, akivel többek között az Orbán-Putyin találkozóról beszélgettünk. Az epizódot itt lehet visszanézni, de a legfontosabb állításokat cikkben is összefoglaltuk.
Foglalkoztunk a héten részletesen azzal, hogy milyen állapotban van éppen a Trump-kormányzat, írtunk a külpolitikai téren tapasztalható belső feszültségekről, megnéztük, mit tud kezdeni a lengyel jobboldal a magyar kormány oroszpártiságával, és interjúztunk Jarábik Balázzsal az amerikai béketervről és az ukrán vezetés kilátásaival.
Tisza István 1918. őszi meggyilkolása óta hideg polgárháborúban él Magyarország, mondta Hatos Pál történész, aki könyvet írt a témáról. Interjúnkban szóba került, hogy centrális erőtér már száz évvel ezelőtt is volt, Orbán Viktor mégsem onnan vehette az ellenzéket ellehetetlenítő politikáját; és hogy van valamilyen strukturális minta a történelmünkben, amelyben különböző előfeltételek hasonló válaszokat hívnak elő.
Interjúztunk Fuchsia Dunloppal, a kínai konyha és gasztronómia legnagyobb nyugati szakértőjével, többek közt arról, hogy mi a baj a hotpot-éttermekkel, mi a különbség az európai kínai éttermek közt, és mennyit változott az utóbbi 30 évben a kínai étkezési kultúra.
Hogyan érdemes zenét hallgatni? Mennyit számít, hogy gyerekként mit hallgatunk? És egyáltalán, hogyan lehet a zenéről írni? A Nem rossz könyvek podcast vendége Fazekas Gergely zenetörténész volt, vele beszélgettünk sok minden más mellett erről is. És megnéztük Olasz Renátó Minden csillag című filmjét, és nagyon tetszett, amit láttunk.
Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.
A fideszes propaganda a nevét összemossa a Tiszával, arcképét Magyar Péteré mellé teszik, ő az a gonosz, aki szerint túl magasak a nyugdíjak.
Ráadásul ezek többségében ellenzéki, vagy független vezetésű települések, ami szokatlan gálánsság a Fidesztől. Főleg sportcélú, egészségügyi és oktatási beruházásokról van szó, több tízmilliárd értékben. A döntések a Magyar Közlönyben jelentek meg.
Szűken, de előzi a Tisza a Fideszt, derül ki egy 4000 fő személyes megkérdezésén alapuló kutatásból. Kovách Imre, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora beszélt a 444-nek friss kutatásuk hátteréről. Szerinte a vidéket vezetni képes csoport már valószínűleg eldöntötte, merre megy.
A biztos pártválasztók között hat százalékponttal vezet a Tisza, és az ellenzéki erő nagyobb eséllyel tudja növelni szavazótáborát, mint a Fidesz. Nagy az elégedetlenség az országban, a fideszesek egy része is valamilyen változást szeretne, derül ki egy friss kutatásból.
Olvasónk, András péntek este ügyeletre vitte a gyerekét, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés. Úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra. Takács Péter bazmegolva válaszolt.
Az elhíresült bazmegelős üzenet után arról kérdeztük az államtitkárt, hogy elfogadható lenne-e, ha egy kórházi dolgozó beszélne így egy állampolgárral. Takács Péter szerint az, hogy milyen visszajelzést kapott a kormánytól az eset után, az csak rá tartozik.
A fiú állítása szerint a nevelőnő tudott arról, hogy Juhász Péter Pál többször megerőszakolta őt, mégsem tett semmit. Úgy tudjuk, a nevelőnő az igazgató bizalmasa volt, három éve Fülöp Attila államtitkár adott át neki kitüntetést, és most is a Szőlő utca egyik vezetőjeként dolgozik.
Az ügyészség által már bejelentett, a bútorokat elrejtő nő mellett a nyomozók látókörébe került egy másik vezető is. Egy harmadik dolgozót eközben elbocsátottak a javítóintézetből. Úgy tudni, mindhárman Juhász Péter Pál belső köreihez tartoznak.
A külgazdasági- és külügyminiszter parlamenti meghallgatásán arról beszélt, hogy az Európai Unió elszigetelődött, Ursula von der Leyen az évszázad legrosszabb megállapodását kötötte meg, az amerikai-orosz béketárgyalás pedig biztosan Budapesten lesz.
Nahát: Menczer Tamás propagandavideókat forgat a minisztériumban, Szijjártó sajtótájékoztatóira pedig a sajtó jelentős részét nem hívják meg. És mit keresett Lázár János Moszkvában?
Csődminiszter vs. „számos szép eredmény” – a gazdasági csúcsminiszter meghallgatásából a miniszter és a költségvetési bizottság ellenzéki elnökének kétszemélyes showműsora lett. Hazaáruló németek, kipukkadt bezzegrománok és hisztériakeltés a nagy Vajda-Nagy vitában.
12 igennel, 10 tartózkodással, a Tisza el se ment a szavazásra.
A tét nem kicsi: működőképes lesz-e a főváros, vagy leáll, ami csak le tud állni.
Miután a Fővárosi Közgyűlés megszavazta a főpolgármester javaslatát, a főpolgármester személyesen vitte el azt a Karmelitába.
Buszgarázstól a Karmelitáig követtük a hétfői eseményeket a fővárosban: a tét az volt, hogy Budapest januártól fizetésképtelenné válhat. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely csak hárítja a felelősséget, míg a főpolgármester szerint „a kormány okozta a problémát és neki kell megoldania”.
Békés Márton alapítványa 4,5 milliárdot kapott, örülhetnek a taxisoknál, a pecásoknál és a Rákóczi Szövetségnél is.
Kovacsicsnak az elmúlt években 16 város fürdőjéhez volt köze, ami alighanem világcsúcs a szakmában. Neki köszönhetjük a Sulyok Tamás köztársasági elnökről készült egyik emblematikus fotót a sok közül.
Orbán Viktor még 2021-ben megrendelt egy tanulmányt a covid kezelésének tanulságairól, illetve egy tervet a következő járvány kezelésére. Egy ponton azt ígérték, hogy ezt közzé is teszik. Akkor miért hallgat róla mindenki?
Lassan vége van az évnek, de a repülőrajt még sehol. Osztogatás persze lesz még, de hogy ebből feláll-e a gazdaság, arra a Tippmixen se fogadnánk.
Orbán Viktor több alkalommal kijelentette, hogy az oroszok már megnyerték a háborút. Valóban legyőzték Ukrajnát, Putyin elérte a céljait? És mi lehetett a moszkvai utazás valódi célja? Rácz András a Helyzet: van!-ban.
Rácz András Oroszország-szakértő nem érti, Orbán miért beszél arról, hogy Oroszország megnyerte a háborút, mikor ez nincs így.
Trump új adminisztrációja az év elején olyan tempóban dobta sutba a kialakult politikai normákat és szabályokat, hogy sokan az az amerikai demokrácia jövőjét féltették. Az elnök népszerűsége mostanra erősen megtépázódott, a MAGA forrong, de Trump továbbra is kiszámíthatatlan kockázat.
Teljes a káosz, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, nyilvánvalóan ellenérdekű felek az amerikai kormányon belül – erre világított rá az, ami a 28 pontos béketerv kiszivárgása óta történt. Mi folyik az amerikai külpolitikában, és miért nem tűnik egységesnek?
Make Dwa Bratanki Great Again: hiába a politikai szívességek a lengyel jobboldalnak, Orbán túlságosan össze van putyinizálva ahhoz, hogy Lengyelországban még a potenciális szövetségesei se akarják összeorbánozni magukat.
A 28 pontos béketerv a realitást tükrözi, az egyre súlyosabb helyzetben lévő Ukrajna csak rossz és rosszabb forgatókönyvek közül választhat. Interjú korrupcióról, Zelenszkij jövőjéről és békekilátásokról Jarábik Balázs Ukrajna-szakértővel.
Tisza István 1918. őszi meggyilkolása óta hideg polgárháborúban él Magyarország, mondta Hatos Pál történész, aki könyvet írt a témáról. Centrális erőtér már száz évvel ezelőtt is volt, Orbán Viktor mégsem onnan vehette az ellenzéket ellehetetlenítő politikáját; van valamilyen strukturális minta a történelmünkben, amelyben különböző előfeltételek hasonló válaszokat hívnak elő.
A kínai konyha és gasztronómia legnagyobb nyugati szakértője többek közt arról beszélt a 444-nek, hogy mi a baj a hotpot-éttermekkel, mi a különbség az európai kínai éttermek közt, és mennyit változott az utóbbi 30 évben a kínai étkezési kultúra.
Hogyan érdemes zenét hallgatni? Mennyit számít, hogy gyerekként mit hallgatunk? És egyáltalán, hogyan lehet a zenéről írni? A Nem rossz könyvek podcast vendége Fazekas Gergely zenetörténész.
Semmi sem úgy van, ahogy volt, úgy sem, ahogy lehetne, de valahogy mégis van. A Minden csillagnak se komoly költségvetése, se kidolgozott forgatókönyve, se kasztingja nem volt, mégis mindene megvan, hogy kultfilm legyen belőle.