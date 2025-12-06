Jön az Orbán–Magyar roadshow 3. része: 662 oldal csaphat össze a Szőlő utcai hírekkel

Győr és Nyíregyháza után harmadszor keresztezi egymás útját szombaton Orbán Viktor és Magyar Péter roadshow-ja, amennyiben nevezhetjük így azt, hogy Magyar teljesen tudatosan szervezte rá önmagát Orbán (hivatalosan: a Digitális Polgári Körök) ötállomásos turnéjára.
Ezúttal Kecskeméten tartanak mindketten fórumot. Ahogy megszokhattuk, Orbán délelőtt zárt térben, a Messzi István Sportcsarnokban, Magyar pedig kora délután a széchenyivárosi kispiacon. Magyar aztán a kommunikációjában rá is épít erre a szervezési és hangulati különbségre, mondván, Orbán bujkál a nép elől és TEK-esek gyűrűjében megy csak a hívei közé, míg ő és a tiszások bárkit szívesen látnak.
A Google térképe szerint a két helyszín gyalog kb. félóra távolságra van egymástól.
Csakúgy, mint az első két alkalommal, aktuális téma ezúttal is akad, amiről majd bőven beszélhetnek. A héten az Index közzétette az állítólagos tiszás adóprogram mind a 662 oldalát, amiről így kiderült, hogy egy AI-jal, vagyis mesterséges intelligenciával megcsináltatott, totális kreténségeket is bőven tartalmazó betűhalmaz, amit élő ember biztos nem adna ki a kezéből, főleg nem tudományos dolgozatként, egy terület szakértőjeként.
Ráadásul nincs benne semmi olyan, ami a Fidesznek kellemetlen lenne, mondjuk, hogy megszüntetnék a propagandára locsolt milliárdokat, elvennék Hatvanpusztát, behúznák a NER korrupciója miatt blokkolt EU-s forrásokat, vagy hasonlók. Ettől még lehet hitvita kérdése, hogy akkor ez a Fidesz kamuja, vagy a Tisza ilyen béna, ezt mindenki eldöntheti magában.
Ez persze nem gátolta meg a Fideszt abban, hogy totális kampányt építsen a dokumentumra, a politikusai és a sajtója már odáig jutottak, hogy az autónkban nem lesz fék, ha a Tisza jut kormányra (kormányra, értik!), és még Rogán Antal is személyesen befáradt egy műsorba, hogy meglepődjön, milyen durva a (kamu)dolgozat.
Szóval nagy eséllyel ez szóba fog kerülni Orbánnál, ha nem egyenesen az egyik fő pillére lesz a mondanivalójának a szokásos ukrajnás-EU-s-háborús panelek mellett.
Érdekesség, hogy a sajtómeghívóban először az szerepelt, hogy Orbán mellett Áder János lesz a másik szónok, akit most a jelek szerint elővettek a kampányra, mert Németh Balázsnál is járt, de aztán villámgyorsan lecserélték Orbán Balázsra, majd bejelentették, hogy Szegeden, az év utolsó DPK-gyűlésén szólal inkább fel.
Orbán Viktor minden helyszínen cseréli az előzenekart, az első, győri „háborúellenes gyűlésen” Szijjártó Péter, a második, nyíregyházi találkozón pedig Gulyás Gergely tartott beszédet.
Hogy a Tisza milyen kampánybombát dob le szombaton, azt már nehezebb megjósolni. Múlt héten Nyíregyházán bemutatták az ottani jelöltjüket, a helyben közkedvelt Gajdos Lászlót, az Állatpark igazgatóját, de ezt csak azért tudták megcsinálni, mert a nyíregyházi különleges választókerület volt, nem volt része a tiszás belső előválasztásnak.
Kecskemét viszont igen, itt tudható, hogy Csőszi Attila a helyi jelölt az egyik, Molnár János a másik kecskeméti körzetben.
Ami itt új lehet, az az, hogy itt először nézhetjük meg, Magyar hogyan építi be az Orbánnal párhuzamos fórumozásába a jelöltjét, hogyan fogadja a közönség az immár biztosnak mondható tiszás helyi jelölteket.
Szó eshet még a Szőlő utcai ügyről, ez a Tiszának kedvező téma volt a héten, lehet vele ütni a kormányzatot, nem csak amiatt, hogy egyáltalán megtörtént, hanem amiatt is, hogy úgy tűnik, a Tuzson-jelentés fő állítása, miszerint nincs fiatalkorú áldozat, mára már a jelek szerint nem igaz. Kecskeméti helyszín lévén az MNB-botrány helyi leágazásáról is lehet mondani erőseket.
A fórumokon ott leszünk, beszámolunk a beszédekről, majd riportban olvashatják a nap tanulságait. Az első állomásról, a novemberi győri csatáról szóló cikkünket itt olvashatják, a nyíregyházi eseményekről itt számoltunk be.
A roadshow december 13-án Mohácson folytatódik, majd december 20-án Szegeden zárul erre az évre.
