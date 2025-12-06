Konstruktív megbeszélést folytattak az amerikaiak és az ukránok Floridában

A magas rangú ukrán és amerikai tárgyalók közösen szólították fel Oroszországot, hogy tanúsítson „komoly elkötelezettséget a hosszú távú béke iránt”, miután a hét eleji moszkvai tárgyalások nem hoztak áttörést, az orosz hadsereg pedig továbbra is nagy erőkkel lövi Ukrajnát.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára két napig tárgyalt Floridában, amit „konstruktív megbeszélésként” értékeltek. Az erről kiadott közlemény szerint a háború befejezésének lehetősége azon múlik, hogy Oroszország készen áll-e „a deeszkaláció felé tett lépésekre és a gyilkolás befejezésére”.

Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

A floridai tárgyalásokon Witkoff és Umerov „megállapodtak a biztonsági megállapodás kereteiről”, amik egy ilyen egyezmény alapját képezhetnék, és „megvitat­ták azokat az elrettentő képességeket, amelyek szükségesek a tartós béke fenntartásához”.

A tárgyalásokon, amelyeken Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner is részt vesz, szombaton harmadik napjukhoz érkeznek. A floridai megbeszéléseken az ukrán delegáció tájékoztatást kapott Trump különmegbízottjának és Vlagyimir Putyin hét eleji találkozójáról is. (BBC)