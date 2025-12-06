Kubatov Gábor részletesen elmesélte, hogy milyen új kampánymódszereket alkalmaznak Magyar Péter ellen

A Mandiner Klubest vendége volt kedden Kubatov Gábor, a mintegy egyórás beszélgetés szombaton este került fel a Youtube-ra.

A Fidesz választói adatbázisáért felelős pártigazgató Lentulai Krisztiánnak részletesen beszélt arról, hogy hogyan alakult át a kampány az elmúlt mintegy háromnegyed-fél évben, Orbán Balázs érkezésével.

Mindezt azzal vezette fel, amihez hasonlót már Orbán Viktortól is többször hallhattunk a pilisvörösvári fóruma óta. Jelesül, hogy átalakult a médiatér, sok esetben egy komoly tévéműsor sokkal kevesebb nézettséget és interakciót hoz, mint egy poszt.

Kubatov azt a példát hozta, hogy ha bemegy az ember a tévébe, mondjuk a Bayer-showba, akkor arra felkészül, „kollégáimmal fél napot szoktunk arról beszélni, hogy milyen kifejezéseket kell használni, hogy lehet érthetően átvinni a gondolatokat". Aztán egy óra az út a stúdióba, ott smink, felvétel, egy óra vissza, ezzel elment egy fél nap. Miközben egy Facebook-poszt öt perc. „Ezt kell megértetni a saját táborral", mondta.

A politikai információszerzés struktúrája átalakult, magyarázta. A tévéből 2014-ben még 83 százalék szerezte az elsődleges politikai információkat, ez lement 40 százalék alá. Az első pillanatban be kell rántani a nézőt, az emberek 1,4 másodperc alatt döntenek, hogy egy videót megnéznek-e a neten.

A pártigazgató azt mondta, nem elég a jó kormányzás, azt el is kell tudni mondani. Elismerte, hogy hosszú ideig nem találták a megoldást, de most már igen. „Régen történetmesélés volt, reménytelen emberek kétségbeesett próbálkozása, nemtom. Mindig megvolt az a mondat, amire az összes politikai történést fel tudtad fűzni. Most napi impulzuskampány van. Naponta kell nyerni. Napi ötöt kell posztolnom legalább", magyarázta. Lentulai erre azt felelte, „ne panaszkodj, nekem is”.

Kubatov azt mondta, a Fidesznél minden nap nézik az interakciók számait, mégpedig három téren: a politikum, a média szereplői, és az úgynevezett rezonőrök, megszólalók terén. Utóbbi kategóriánál aztán Lentulaival az influenszerek elnevezésnél maradtak.

„Ezek terét minden nap összevetjük. Ha elveszítjük azt a napot, megnézzük, mi az oka. Orbán Balázs belépésével álltunk át erre a rendszerre. Ezekhez az impulzusokhoz meg kell teremteni a platformokat, ahol te megszólalsz. Kellenek rendezvények, alkalmak, ahol relevánsan meg tudsz szólalni. Ebből áll össze a kampány. A híradóba már kommenteket emelnek be, nincs szükség sajtótájékoztatókra”, mondta Kubatov. Kubatov szerint erre a Tisza hamarabb rájött, sok külföldi segítséggel, erre a vonatra hamarabb fel tudtak ülni.

A beszélgetés egy későbbi pontján hozzátette, hogy az egyéni képviselőknél az ellenfelet is mérik, és „ha valaki rosszul megy, szólunk, képzünk, ötletet adunk”.

Aztán arról beszélt, hogy lerövidült a reakcióidő, régen ha megtámadták a Fideszt, délután 4-ig kellett elkészülnie a kommunikációs vonalnak, szerveztek egy sajtótájékoztatót, azzal bekerültek a híradókba, és kész. „Most, ha egy órán belül nem reagáltál, véged van".

A műsorban Kubatov azt is bejelentette, hogy a Fidesz az egyéni képviselőinek 40 százalékát lecseréli 2026-ra. Ez azt jelenti, hogy - ezt nem ő mondta, csak mi számoltuk ki - a 106-ból kb. 42 helyen új jelöltje lesz a Fidesznek.

A beszélgetésben szó volt még arról is, hogy

  • Lentulai elérését lejjebb csavarta a Facebook egy Dúró Dórát emlegető posztja miatt. Ha esetleg méritek, van alibim, mondta. Kubatov szerint ha ezt a Facebook a választás előtt megcsinálja a jobboldallal, akkor lázadás lesz, „csinálják nyugodtan, de akkor kicsináljuk őket".
  • Kubatov szerint a mindenkori ellenfelük olyan, mint a hétfejű sárkány, levágják a fejét, és visszanő, de egyre rosszabb. Azt mondta, Márki-Zayhoz és Magyarhoz képest visszasírják Horn Gyulát, Mesterházy Attilát.
  • Magyar Péter sosem saját jogon vett részt a rendezvényeken, hanem mindig Varga Judit plusz egy főként.
  • Pócs János szuperül csinálja, amit csinál, magasan vezeti a körzetét. „Ha nem pofázol vissza, átjönnek a térfeledre és megesznek", mondta Kubatov Pócs János konfrontatív stílusát dicsérve.
  • A Kubatov család régi neve Kubatovity volt.
