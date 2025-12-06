Orbán miniszterelnök Csiszár „Apukám” Jenőnek Kecskeméten: Én tudtam volna jobban is piszkálni magamat

„A családokat az asszonyok tartják össze, a férfiak jönnek-mennek, az asszonyok maradnak” – egyebek közt ezt tudta meg a közönség a Digitális Polgári Körök (azaz a kormány és a Fidesz) országos politikai bulvárshow-túrájának kecskeméti állomásán Orbán Viktortól. Az eddigi „háborúellenes” eseményekhez hasonlóan ezúttal is városi sportcsarnokban megrendezett műsor hasonló forgatókönyv szerint is zajlott, Szabó Zsófi és Rákay Philip műsorvezetők jórészt potentátokat kérdezve vezették fel a felvezetendőket (többek közt kiderült, hogy a műsort a TV2 is közvetíti, és hogy az egyik sztárvendég Schmitt Pál bukott köztársasági elnök feleségestül, két fiataltól pedig megtudtuk, Magyarország a lehetőségek hazája számukra), majd Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója abszolválta az előzenekari teendőket, a szokásos brüsszelezéssel, migránsozással és háborús riogatással.

A kecskeméti állomás érdekfeszítő újdonsága lett volna, hogy reaktiválták a 90-es évek ismert rádiós-tévés újságíróját, az egy ideje diplomata Csiszár Jenőt – hogy ki ő, arról ebben a cikkünkben írtunk bővebben –, aki elvileg egykori híres műsora, az Apukám világa szellemében tett volna fel markáns, egyben mélyre ható kérdéseket Orbán Viktornak a közönség előtt.

A végén a miniszterelnök maga is elmesélte: mivel általában ugyanarról szokott beszélni ugyanúgy, hiszen ugyanazt gondolja ugyanazokról a dolgokról, ezért a formát szerették volna megújítani, és hogy sikerült-e, azt megbeszélik utólag. Csiszár helyben bejelentkezett, hogy folytatná, de nem célszerű mérget venni rá, hogy ez így is lesz.

Fotó: Bankó Gábor/444

Lévén, hogy műsor leginkább kínos komédiázásnak tűnt, amiben hízelgésből és dörgölőzésből lényegesen több volt – tényleg meghökkentően sok –, mint markáns és a felszínkapargatásánál csak egy centivel is mélyebbre ásni próbáló kérdésből. Szokatlannak annyi volt mondható, hogy a kérdező és a kérdezett tegezte egymást, ez Orbán esetében nem gyakran fordul elő az utóbbi évtizedekben. Arról nem beszélve, hogy ha a miniszterelnök a vége felé nem ragadja magához a szót kb. erőszakkal, akkor el sem mondhatta volna, amit akart, Csiszár talán megfeledkezett róla, hogy valami még nem volt, amiről előzőleg megbeszélték, hogy lesz.

Bocs, hogy piszkáltalak is, mondta aztán zárásként, én tudtam volna jobban is piszkálni magamat, reagált Orbán, ez volt a legérdekesebb – vagy legkevésbé érdektelen két oda-vissza mondat a szűk egy óra alatt.

Így arról, hogy tartalmilag mi hangzott el még, nem nagyon van mit írni, újdonság nem volt. Néhány apróságot azért felsorolok, amiket fontosnak tartott Orbán.

Mikulás

A miniszterelnök még mindig kap Mikulás-csomagot az anyukájától. A családokat az asszonyok tartják össze, a férfiak jönnek-mennek, az asszonyok maradnak. De a családokért a férfiaknak többet kellene tenniük. A délvidéki, topolyai futballakadémián szerb és magyar fiatalok is vannak, és a szerbek harcosabbak. Azért, mert őket az apukájuk hozza-viszi, a magyarokat az anyukájuk. A férfiak a magyar családokból jobban hiányoznak.

Brüsszel

Brüsszel az orosz gáz és olaj betiltásával kinyírná a magyar rezsicsökkentést. Azt mondja Brüsszel, hogy a kivezetés nem szankció, hanem kereskedelempolitikai döntés, ehhez nem kell egyhangúság. Donald Trump meghallgatta a magyarok érveit, Brüsszel nem hallgatja meg.

Fotó: Bankó Gábor/444

Háború

Csiszár Jenőnek van két 18 éves ikerfia, és nem akarja, hogy meghaljanak. Orbán szerint az USA-nak végre olyan elnöke van, aki nem szereti a háborút, ezt kell megragadni. Brüsszel sajnos háborúzni akar, már 2030-ban – ezt el is döntötték –, és ha nem olyan kormányt választanak a magyarok jövőre, amely el tudja érni, hogy kimaradjunk ebből, akkor baj lesz. A 2026-os választás a háború előtti utolsó választás. A gyengéket beletolják, erősnek kell lenni, ezt nemzeti és szuverenista kormány képes garantálni. Brüsszel az oroszok pénzét is akarja, de Trump és Putyin ezt nem fogja ott hagyni az asztalon.

Plusz egy oroszos hír

Üzleti delegáció megy a napokban Moszkvába. Mert nemcsak az amerikaiakkal, hanem az oroszokkal is egyezkedünk arról, hogy mi legyen a háború után. Részletek erről nem hangzottak el.

A Tisza gazdaságpolitikai stratégiája

Az van, és hiteles, és kész. Nem szép dolog, hogy meg akarják tagadni a saját szakértőiket. Adalék: Magyarországon van a legtöbb kutya Európában, 100 emberre 29 darab jut.

Pedofília

Aki gyerekekhez nyúl, azt miszlikbe kell aprítani. Különben is: Gyurcsány idejében 80 pedofíl volt börtönben, most 700. Ki menteget itt kit?

Fotó: Bankó Gábor/444

MNB-milliárdok

Vizsgálat van, ha véget ér, a felelősöket felelősségre kell vonni, mindenkinek ki kell mérni, ami jár.

Az USA Európáról

Ez volt az, amiről Csiszár megfeledkezhetett. Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint az európaiak többsége békét akar, de ez a vágyuk nem alakul politikai cselekvéssé, nagyrészt azért, mert a vezetőik megcsúfolják a demokráciát. Ha a trendek folytatódnak, a kontinens húsz év múlva felismerhetetlenné válik. Messze nem egyértelmű, hogy Európa megbízható szövetségese maradhat az USA-nak.