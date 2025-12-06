Riasztani kellett a lengyel légierőt Nyugat-Ukrajna bombázása miatt

Az ukrán hadsereg közleménye szerint Oroszország 653 drónt és 51 rakétát indított Ukrajna ellen az éjszaka. Az ukrán erők 585 drónt és 30 rakétát lőttek le. A kijevi régióban legalább három ember megsérült. Az Ukrán fejlesztési miniszter szerint Csernyihiv, Zaporizzsja, Lviv és Dnyipropetrovszk megyék áram- és hőtermelő létesítményeit is támadás érte, az odesszai régióban 9500 fogyasztó maradt fűtés nélkül, 34 ezer pedig víz nélkül.

Kijev közelében egy vasúti csomópontot ért támadás, ami megrongálta a vasúti telepet és több vasúti kocsit. Az ukrán vasút szerint nem érkezett jelentés áldozatokról az éjszakai támadás után. Oroszország az elmúlt hetekben fokozta támadásait Ukrajna energetikai létesítményei és infrastruktúrája ellen, különösen az erőműveket és vasúti csomópontokat célozva.

Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint az éjszakai támadások nyolc régió energiarendszereit érintették, és áramszüneteket okoztak. „Ahol a körülmények engedik, már megkezdődtek a sürgősségi javítások. Az energetikai vállalatok mindent megtesznek, hogy minél gyorsabban helyreállítsák az ellátást” – közölték.

Mivel Ukrajna nyugati régióit orosz cirkálórakéták támadták, Lengyelország az éjszaka riasztotta a vadászgépeit. „Ezek a lépések megelőző jellegűek, és céljuk a légtér biztonságának garantálása és védelme, különösen a fenyegetett területekhez közeli régiókban” – közölte a Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága.

Az ukrán légierő szerint a rakéták Lviv, Ternopil és Hmelnickij megyék felé tartottak. (Reuters/RBC/PAP)