Rogán osztogat: 9 milliárd Balásynak, tízmillió a Norbi Duci Tréningnek és Trunk Tamásnak

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda ismét közzétette (ezen a felületen), kiket támogatott 5 millió forint feletti összeggel. A legnagyobb nyertesek Balásy Gyula cégei több mint 9 milliárd forinttal, de a Békés Márton Kommentár Alapítványa sem panaszkodhat, nekik 4,5 milliárd jutott. Király Nóra fideszes képviselő négy szervezetét is támogatásra méltónak találta a Kabinetiroda, de jutott pénz az edzőcipő-influenszer Trunk Tamásnak, a Norbi Duci Tréningnek, és több, fideszesek által vezetett vagy Fideszt támogató civil szervezetnek is.
Szinte már meg sem lepődik rajta senki, hogy Rogán Antal minisztériuma saját jogon is csak úgy önti a pénzt Balásy Gyula különösen jól jövedelmező cégeinek. Talán az sem meglepetés, hogy a most közzétett listából a legnagyobb tételt is konkrét propaganda-feladatok ellátására szórta ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda. 7 milliárd 874 millió forintot kapott a New Land Média és a Lounge Design „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása” címen. Itt nem csak az összeg figyelemre méltó, de az is, hogy ezt a pénzt három hónap alatt költötték el szeptember vége és december vége között.
Balásy rendezvényszervező cége, a Lounge Event rendezvényekre és kommunikációs ügynökségi feladatokra 1 milliárd 181 milliót számlázott ki. Ez az idei második hasonló megrendelése a Lounge-nak a kabinetirodától. Itt azt is feltüntették, hogy alvállalkozóként Balásy a saját cégei mellett a Valtont is bevonta a megvalósításba.
A fentiekhez képest aprópénz az a több mint 37 millió forint, melyet a Visual Europe-nál költött el a Kabinetiroda „professzionális” fotó- és videóeszközök beszerzésére.
A Terror Háza Múzeum kutatási igazgatójaként is aktív Békés Mártonhoz köthető Kommentár Alapítvány nem tud elugrani az állami milliárdok elől. Ezúttal a Budapest, Puskin utca 4. alatti ingatlan átépítésre, felújítására kaptak 4,5 milliárdot a Kabinetirodától. Ezt az épületet korábban ingyen kapták meg az államtól, majd nem sokkal később a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) is adott 11,5 milliárdot, alapvetően ingatlanokra.
De úgy tűnik ez sem volt elég, a mostani felújításra adott pénzen kívül is folyamatosan csorog az állami pénz a Kommentárhoz. Ez az Alapítvány adja ki egyébként a Kommentár folyóiratot, melynek Békés a főszerkesztője, az MCC-főigazgató Szalai Zoltán és L. Simon László pedig szerkesztők.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Óriási üzlet kiszolgálni a kormány kommunikációs kampányát, egyetlen évben 9 milliárdos osztalékot hozott az udvari beszállítónak.
Egy kollégiumi fénymásolóval indított, mára az államhoz bekötött milliárdos. Vertán György nagyvállalkozót Magyar Péter azzal vádolta meg, hogy fideszes körök megbízásából Vogel Evelint és Varga Juditot is segíti – egyiküket pénzzel és lakással, a másikukat állással.
„Magyar Péter hazug sejtetéseit határozottan visszautasítom” – írta az egykori igazságügyi miniszter a 444-nek, kérve, hogy változtatás nélkül közöljük mondandóját.
Vertán a 444-nek megerősítette, Vogel Evelin a tulajdonában lévő lakásban lakik. Vogel tőle nem kapott pénzbeli juttatást.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át.
Tizenkilenc politikus és a mentőszolgálat szóvivője
A mentőszolgálat vezetője szerint nem kérte fel senki. Ismeretlen hátterű cég végez telefonos felméréseket Budapesten.
Hosszan tartó vastaps!
A Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője úgy érzi: ha csak egy fiatalt meg tud menteni, már megérte.