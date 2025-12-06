Szijjártó minisztériuma lerázta magáról a Szerbiából kiutasított magyar fiatalok ügyét, de ők újra próbálkoznak

November elején a szerb hatóságok több, az újvidéki megemlékezésre tartó magyar diákot visszafordítottak a határról, két lányt fehérneműre is levetkőztettek. A döntést azzal indokolták, hogy a magyar fiatalok nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek a szerb államra.

A kiutasított magyarok a Szijjártó Péter vezette külügytől kértek segítséget, ám a minisztérium igencsak visszafogottan reagált erre. Először hárította azt, hogy bármi tennivalója lenne, mondván, hogy senki nem kért segítséget tőlük. Végül több napos késedelemmel és a magyar diákok szerint hamis indoklással zárkózott el a segítségnyújtástól, írja a 24.hu.

A fiatalok arra kérték a tárcát hivatalosan, hogy

vizsgálja ki a kiutasítás körülményeit,

kérjen tájékoztatást a szerb féltől a beutazási tilalom időtartamáról (az erről szóló végzésben ugyanis nincs határidő),

és nyújtson támogatást a fellebbezési eljárásban.

A fellebbezésre nyolc napon belül volt lehetőség, a külügy azonban csak ennek lejárta után válaszolt a megkeresésükre – azt, hogy miután ezt a bizonyos nyolcnapos fellebbezési határidőt elmulasztották, ezért nem tudnak segíteni. A levetkőztettet lányok azonban már ez előtt, időben benyújtották a jogorvoslati kérelmüket a szerb hatóságokhoz – azok egyikét elutasították, a másikra máig sem érkezett válasz.

A lap szerint a magyar fiatalok most a magyar kormányzati támogatás hiányában a magyar állam helyett szerb emberi jogi szakemberekre támaszkodnak az ügyben. Emellett most, egy hónap elteltével újra megkeresték Szijjártóék minisztériumát is. Most azt kérik, hogy

a magyar külügy hivatalos diplomáciai úton emeljen panaszt a szerb hatóságoknál,

tisztázzák a kiutasítási határozatok indoklását és a beutazási tilalom időtartamát,

vizsgálják felül a minisztérium eljárását, különösen a határidő elmulasztásával kapcsolatos hazug indoklásra.

A követelések között szerepel emellett a fellépés a magyar állampolgárok jogorvoslati jogának rendszerszintű csorbítása ellen is, írja a 24.hu.