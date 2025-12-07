444 kalendárium #7: Szembesítettük a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjét, hogy bizonyíték nélkül vádaskodik

Magyarország olyan hely 2025-ben, ahol külön állami hivatalt tartanak fenn az adófizetők pénzéből újságok és civil szervezetek lejáratására. Ezt Szuverenitásvédelmi Hivatalnak hívják, a vezetője Lánczi Tamás. Idén tavasszal egy ideig úgy nézett ki, az ő listáik alapján lehet majd szankcionálni különböző szervezeteket - az ellehetetlenítési törvénytől aztán (egyelőre) visszalépett a Fidesz.
Czinkóczi Sándor márciusban tett fel kérdéseket Lánczinak, miután súlyos állítások hangzottak el a részéről a 444-el kapcsolatban. Meg akartuk tudni, mire alapozza ezeket.
A kordokumentum értékű felvételen kiderül:Lánczi egy állami intézmény vezetőjeként úgy érzi, nem kell bizonyítania a legsúlyosabb állításokat sem, és ha valakinek problémája van ezzel, az pereskedjen, ha akar.
Sokat elárul a rendszer működéséről ez a videó, amiből egyébként azt is megtudhattuk, hogy ha saját állításait nem is tudja bizonyítani, ahhoz viszont Lánczi szerint másnak nincs köze, hogy mit csinált Habony Árpáddal közös cégében.
A videó elkészülte után különösen sokan fejezték ki támogatásukat felénk, amit még egyszer köszönünk.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője súlyos állításokat fogalmazott meg a 444-ről, de többszöri kérdésünkre sem támasztotta alá ezt bizonyítékokkal, sőt, szerinte ezt nem is kell bizonyítania. Lánczi Tamás önmagát egy autonóm állami szerv vezetőjének tartja, arra a kérdésre pedig, hogy mit csinált Habony Árpád cégében, azt válaszolta: semmi közük hozzá!
„Köszönöm a munkátokat, tartsatok ki!”, „Lánczi Tamásnak köszönhetően előfizettem a 444 belső körre” – sorban érkeznek az ehhez hasonló visszajelzések, olvasóink támogatásai mellett.