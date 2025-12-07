„A befolyásos emberek ijesztő dolgokra képesek”

„Én lehetek langyos, de attól még nektek jónak kell lenni. Ti nem lehettek langyosak. Kurva sok időmbe telt, hogy visszatérjek a saját hangomhoz. Mert akkora lettem, hogy hallom, ahogy rappelek. Értitek? De most jövök rá: végignézitek, ahogy Jézus a vizen jár, értitek? Vagy ahogy eléri a nagy áttörést, vágjátok? Mert csak Isten fiához tudom hasonlítani magamat”

– ezt Sean Combs – ismertebb nevein Puff Daddy, Puffy, P Diddy, Diddy, Love vagy Brother Love – mondta a 2023-as The Love Album készítése közben a stúdióban, erősen felfokozott és gyanúsan bemindenezett állapotban. Az erről készült felvételt a Netflixen most bemutatott true crime dokusorozatban láthatjuk, aminek a 50 Cent néven rappelő Curtis James Jackson volt a producere.

Azért nevezhetjük nemcsak sima dokunak, de true crime-nak, mert P. Diddy 2025 júliusa óta elítélt bűnöző. A rapper/producer korábbi barátnője, Cassie Ventura 2023 novemberében indíott ellene pert, Combst pedig 2024 szeptemberében tartóztatták le, miután többen vádolták szexuális zaklatással és bántalmazással. A tárgyalás során az ügyészek azt mondták, Combs szerintük gyakorlatilag „bűnszervezetet” működtetett zenei/üzleti birodalmán keresztül, üzlettársai és alkalmazottai segítségével, és egészen 2004-ig visszamenőleg követhetett el olyan bűncselekményeket, mint a szexkereskedelem, az emberrablás, a kényszermunka, a megvesztegetés, a prostitúcióra kényszerítés, a bántalmazás. A most 56 éves Sean Combs az ellene felhozott vádakat végig tagadta, minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, a vádalkut elutasította. Végül 50 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték, mellette pedig félmillió dolláros büntetést is kellett fizetnie. A producert prostitúcióra való kényszerítés vádjában bűnösnek találták, a többi vád alól felmentették.

Miután P. Diddy és a dokut producáló 50 Cent között hosszú évek óta húzódó ellentétek vannak, a Sean Combs: Reckoning (Sean Combs: A számvetés ideje) című, négy részből álló sorozatot nehéz elfogulatlannak nevezni. Nem sajnálták rá a pénzt, az időt és az energiát, ízlésesen összerakott anyagról van szó, viszi a nézőt a látvány és a sztori is. De bármennyire is profin összerakott munka, még abban az esetben is ordít róla, hogy kizárólag a sározás a célja, ha abszolút azon az oldalon állunk, hogy P. Diddy egy rettenetes ember, aki sokkal súlyosabb büntetést érdemelt volna.

A 444 által is végigkövetett tárgyalásra és az ott elhangzó vádakra a harmadik és a negyedik részben térnek ki, az első két részben inkább csak megágyaznak ennek azzal, hogy bemutatják Sean Combs felemelkedését az asszisztensi munkakörből arra a szintre, amikor már azt érzi, hogy ő a világ ura.

De ebben az első két részben tárgyalják ki a nyugati és a keleti part amerikai rapperei közti feszültséget és szó szerinti háborút, illetve azt a teóriát is, miszerint P. Diddy lehetett az, aki megrendelte Tupac Shakur megölését, illetve hogy miatta halt meg a The Notorius B.I.G. néven rappelő Christopher George Latore Wallace. A dokuban ezidáig nem látott felvételeket, illetve hangfelvételeket is lejátszanak mindezek alátámasztására, de azt azért kiemelik az utolsó rész végén is, hogy Combs ellen soha nem nyomoztak a The Notorius B.I.G. és Tupac Shakur meggyilkolásásának ügyében, illetve hogy a producer mindig is tagadta a meggyilkolásukban való részvételével kapcsolatos vádakat.

A sorozat erősségét vagy inkább érdekességét nem abban érdemes keresni, hogy mennyi új információt ad. Aki követte a producer tárgyalását ezen a nyáron, az a tárgyalással kapcsolatban nem fog új vagy releváns infókkal találkozni. A doku erőssége inkább az, hogy ha egyoldalúan is, de sikerült P. Diddy személyiségét és működését, illetve ezek kialakulását apró rérszletekbe menően bemutatni. Olyan emberek mesélnek róla hosszan, akik éveken keresztül szinte 0-24 a társaságában éltek vagy dolgoztak, a közvetlen munnkatársai és/vagy a barátai voltak. És akik végső soron állításuk szerint mind az áldozatává váltak.

„Én is több szinten lettem Sean Combs áldozata. Nemcsak a munkában viselkedett velem bántó módon, de más értelemben is bántalmazott. Szexuálisan deviáns értelemben. Nem akartam. Nem akartam a közelében lenni, miközben engem és másokat is zaklatott”

– ezt Kirk Burrowes mondja a dokuban, aki mind a négy részben hosszan fejtegeti, hogyan alakult ki az a P. Diddy, akit a nagyközönség láthatott és az a P. Diddy, aki elmondása szerint mindenkit bántott maga körül.

Burrowes volt a Bad Boy Records alapítója Sean Combs mellett, ott volt a kezdetektől, a cégben 25 százalékos részesedése volt. Elmondása szerint Combs végül kirúgta őt, a 25 százalékos részesedését pedig nem fizette ki. Emiatt 2003-ban beperelte Diddyt, ügyvédei mindemellett pedig azzal is vádolták Sean Combst, hogy ő rendelte meg a támadást Tupac Shakur ellen. Burrowes ügyvédje akkor úgy fogalmazott, hogy „ez egy terrorszervezet, amely félelem, erőszak és fenyegetés által mások pénzét a saját zsebébe jutatja”. Az ügyet végül ejtették, Kirk Burrowes pedig úgy fogalmazott, hogy a történtek után száműzték az iparágból, később pedig hajléktalan lett.

„Sean mellett előfordul, hogy megaláznak. Néha példaként szolgálsz. Néha erőszakos dolgok történnek veled. Az évek során sok rossz dolog történt a barátaival. (...) Mindenkire emlékszik, aki nemet mondott neki és ezzel megbántotta őt. És ezért meg kell fizetniük. Ravasz, számító, profi manipulátor. Bizonyos értelemben lelketlen. És szerintem gyűlölet-bűncselekményeket követett el az ellen a sok ember ellen, akik az útjába akadtak”

– mondta Burrowes.

„A befolyásos emberek ijesztő dolgokra képesek” – ezt már Joi Dickerson-Neal mondta, akit állítása szerint 1991-ben bántalmazta szexuálisan P. Diddy. Azt mondta, eddig is félt a producertől, de a tárgyalás óta is fél. Ő azután indított pert, hogy Cassie Ventura nemi erőszakkal, szexkereskedelemmel és családon belüli erőszakkal vádolta meg Combst. Dickerson-Neal azt mondta, ez gyakorlatilag erőt adott neki, hogy ő is kiálljon és elmondja, mi történt vele. „Nem vagyok egyedül. Nem fogom többé szégyellni magam.” A nő azzal vádolta a producert, hogy elkábította őt és megerőszakolta.

De megszólal Aubrey O'Day is, aki az egyik Puff Daddy által összerakott lányegyüttesben, a Danity Kane-ben énekelt még a 2000-es évek elején. A doku egyik legerősebb jelenete, amikor arról beszél, hogy ő nem emlékszik arra, hogy Combs bántalmazta volna, de a tárgyalás során egy tanú azt vallotta, látta, ahogy Combs és egy másik férfi megerőszakolják őt. A tanú azt állította, hogy a fürdőszobát kereste a házban, amikor rossz ajtót nyitott ki. A vallomás szerint Aubrey ki volt ütve, öntudatlanul feküdt, deréktól lefelé meztelenül, Puff Daddy állt az egyik oldalon és behatolt az öntudatlan nőbe, a másik oldalán pedig a másik férfi a nő szájába rakta a nemi szervét.

„Ez azt jelenti, hogy megerőszakoltak? Nem tudom, hogy megerőszakoltak-e, és nem is akarom tudni” – mondja a nő a dokuban, akinek nincs emléke a történtekről.

Annak a férfi prostituáltnak a beszámolóját is erős végighallgatni, aki részletekbe menően mesélt arról, hol, hányszor és milyen formában vett részt P. Diddy és Cassie Ventura szexuális életében. Hogy ezeken az alkalmakon hogyan utasította a producer a volt barátnőjét, hogy szexeljen a felbérelt férfival, hogy ezek az alkalmak sok esetben napokig tartottak, amit csak drogokkal bírtak. Ezen a ponton ismét felmerült az ügy egyik már ikonikusnak mondható eleme, a babaolaj. A férfi prostituált iszonyú mennyiségű babaolaj használatáról számolt be, illetve arról, hogy ő úgy tudja, az olajba GHB-t kevertek. Utóbbit, mármint hogy drogot kevertek volna az olajba, nemcsak P. Diddy, de Cassie Ventura is tagadta.

Szó esett a freak offoknak, magyarul talán megborulásoknak nevezhető bulikról is, ahol nemcsak hárman, de többen is részt vettek orgiaszerű helyzetekben odaszállított prostituáltakkal. Combs házában, ahol mindenhol rejtett kamerák voltak. Ezeken a bulikon Sean Combs fiai is részt vettek. Ahogy egy állítólagos lövöldözésnél is ott volt Justin Combs. Egy olyan lövöldözésnél, amit az egyik szemtanú, a The Love Album producere nézett végig, és amit szerinte egyszerűen elsikáltak.

Arról, hogy Combsszal sokszor a fiai is ott voltak, a producer biztonsági őre azt mondta: „Ez az apaságra nyúlik vissza. Nem azt akarod, hogy átvegyék a céget, hanem hogy ugyanazt csinálják, amit te. A szomorú pedig, hogy nem tudhatod, hogy egyetértenek-e az apjukkal vagy sem, mert nem mondhatják ki.”

Azért, hogy a dokusorozatot ne mutassák be, P. Diddy ügyvédei mindent megtettek. A megjelenés előestéjén is küldtek a Netflixnek egy felszólító levelet, amiben követelték, hogy ne mutassák be a sorozatot. Combs szóvivője azzal vádolta a Netflixet, hogy „soha nem engedélyezett, lopott felvételeket” használtak fel benne, és „szégyentelje, lejárató” anyagnak nevezték a dokut.

A Combsék szerint ellopott felvételek azok, amiket egy Combs által felbérelt videós készített a producerről a letartóztatása előtti napokban, amikor sorra érkeztek a hírek arról, hogy kik és mivel vádolják őt.

Combs szóvivője a CNN-nek azt mondta, Combs évtizedek óta folyamatosan filmezte magát, dokumentálta az életét egy esetleges dokumentumfilmhez. Szerinte a Netflix sorozatában látható felvételek, amiket hat nappal Combs 2024. szeptemberi letartóztatása előtt forgattak, ennek a tervezett dokumentumfilmnek a részei voltak. „Sean 19 éves kora óta készítette a saját dokumentumfilmjét. Ez a felvétel annak részeként készült” – közölte a szóvivő.

A Netflix válasza szerint a felvételek legális úton kerültek hozzájuk, és rendelkeznek a szükséges jogokkal.

„Mindent megtettünk, hogy a filmkészítő kilétét titokban tartsuk. Sean Combs egyik jellemzője, hogy mindig magát filmezte, és ez évtizedek óta megszállottságává vált. Többször is megkerestük Sean Combs jogi csapatát interjú és nyilatkozat céljából, de nem kaptunk választ.”

Combs ügyvédei természetesen már jogi lépésekkel fenyegetőznek, egyben közölték azt is, hogy „megdöbbentőnek” tartják, hogy a Netflix Jacksonnal, vagyis 50 Centtel dolgozott együtt a dokumentumfilm elkészítésén, miután köztudott, hogy „hosszú ideje ellensége, ez pedig személyes bosszú”.

Sean Combst 2024 szeptemberi letartóztatása óta a brooklyni Metropolitan Detention Centerben tartották fogva, október végén szállították át a New Jersey-ben található, Fort Dix szövetségi börtönbe. Az ítélettel fellebbezést nyújtott be, védői pedig már korábban közölték, hogy már Donald Trump amerikai elnökhöz fordultak, hogy adjon kegyelmet a producernek.