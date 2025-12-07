A cseh elnök szerint le kell lőni az Európa légterébe behatoló orosz drónokat vagy repülőgépeket

Petr Pavel cseh elnök a Sunday Times-nak adott interjújában azt mondta, hogy az európai országoknak le kell lőniük a NATO légterét megsértő orosz repülőgépeket és drónokat, ha Moszkva továbbra is próbára teszi a szövetség elszántságát.

Petr Pavel Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

„Úgy vélem, eljön az a pillanat, ha ezek a jogsértések folytatódnak, amikor erősebb intézkedéseket kell alkalmaznunk, beleértve egy orosz repülőgép vagy drónok lelövését is” – mondta Pavel a Timesnak. „Oroszország nem engedné meg a légterük ismételt megsértését. És nekünk is ugyanezt kell tennünk.”

Pavel szerint az orosz repülőgépek és drónok belépései a NATO-légtérbe „szándékosak, jól megtervezettek és több célra összpontosítanak”. Így részben annak demonstrálását szolgálják, hogy Oroszország „meg tudja csinálni”, de fontos céljuk a nyugati légvédelmi rendszerek tesztelése és az „önvédelmi fellépés elszántságának próbára tétele” is.

Pavel, aki arról is beszélt, hogy „ha hagyjuk, hogy Oroszország győztesen kerüljön ki ebből a konfliktusból, akkor mindannyian veszítettünk”, azt mondta: a Nyugat most nem annyira abban bűnös, hogy eladta az ukránokat – szemben azzal a II. világháború előtti helyzettel, amikor a nyugati vezetők alkudozgattak Hitlerrel, és ezzel magára hagyták a közép-európai népeket –, mint inkább abban, hogy ismételten hiányzik belőlük a kollektív bátorság, hogy kiálljanak saját értékeikért.

„Amit most teszünk, azt nem nevezném Ukrajna elárulásának. Vonakodásnak nevezném – vonakodásnak megvédeni azokat az elveket, amelyekről mindannyian azt állítjuk, hogy védünk” – fogalmazott. Ez a vonakodás érhető tetten szerinte abban is, ahogy az orosz légtérsértésekhez viszonyulnak.