Évek óta a legsúlyosabb japán-kínai katonai incidens történt az Okinava-szigeteknél

Tokió vasárnap bejelentette, hogy kínai vadászgépek úgynevezett tűzvezető radart irányítottak japán katonai repülőgépekre két „veszélyes” incidensben a Okinava-szigetek közelében. Peking vitatta, hogy radarral céloztak volna japán gépekre, a kínai hadvezetés szerint a japán gépek egy hadgyakorlatot zavartak meg – írja a Reuters.

„A radarjelzések veszélyes cselekményt jelentenek, amely túlmutat a repülőgépek biztonságos repüléséhez szükséges mértéken” – mondta Takaicsi Szanae japán miniszterelnök újságíróknak. Az ország tiltakozást nyújtott be a szombati, a kormányfő által „rendkívül sajnálatosnak” minősített incidens miatt. Koizumi Sindzsiro védelmi miniszter azt mondta, hogy Japán „határozottan és nyugodtan” fog reagálni Kína magatartására „a regionális béke és stabilitás fenntartása érdekében”.

Peking egészen másképp számolt be az eseményekről. Egy kínai haditengerészeti szóvivő, Vang Hszü-meng ezredes azt nyilatkozta, hogy a Liaoning repülőgép-hordozóból indított kötelék előre bejelentett hordozó-fedélzeti repülési kiképzést hajtott végre a térségben, az Okinava-szigeteknél lévő Mijako-szorostól keletre, amikor japán gépek „ismételten megközelítették és megzavarták” a gyakorlatot.

A japán védelmi minisztérium adatai szerint a Liaoning repülőgép-hordozó anyahajót három Type 052D osztályú romboló kísérte, a japán oldal pedig riadókészültségbe helyezte és felszállította F-15-ös gépeit a kínai repülési aktivitás miatt, írja az MTI.

A Liaoning repülőgép-hordozó anyahajó

A Japán és Kína által is magáénak vallott szigetek közelében történt összecsapások az elmúlt évek legkomolyabb összecsapásai a két hadsereg között, és valószínűleg tovább fokozzák a feszültséget a két kelet-ázsiai hatalom között. A kapcsolatok az elmúlt hónapban megromlottak, mióta Takaicsi figyelmeztetett, hogy Japán válaszolhat bármilyen kínai katonai akcióra Tajvan ellen, ha az Japán biztonságát is veszélyezteti.

A Reuters szerint radarsugár irányítása egy másik repülőgépre fenyegető lépés, mert potenciális támadást jelez, és arra kényszerítheti a célzott repülőgépet, hogy kitérő akciót hajtson végre. Japán nem közölte, hogy a kínaiak befogták-e a repülőgépeiket, vagy hogyan reagáltak a japán repülőgépek.

Vang a hivatalos közösségi média csatornáin közzétett nyilatkozatában azzal érvelt, hogy Japán nyilatkozata téves volt, és cselekedetei súlyosan veszélyeztették a repülésbiztonságot. „Ünnepélyesen követeljük, hogy a japán fél azonnal hagyjon fel a rágalmazással és a lejáratással, és szigorúan korlátozza a frontvonalbeli fellépéseket” – mondta Vang. „A kínai haditengerészet a törvényekkel összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket saját biztonságának és jogos jogainak és érdekeinek határozott védelme érdekében.”