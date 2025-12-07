Gáspár Evelin most arról faggatta Szijjártó Pétert, hogy csizmában vagy stoplisban érkezik-e náluk a Mikulás

A csütörtöki után újabb kötetlen, lendületes, fiatalos interjút készített Szijjártó Péter külügyminiszterrel Gáspár Evelin, ezúttal a Külügyminisztérium épületében. A videóból kiderül, hogy mit gondol Szijjártó a minisztérium karácsonyfájáról („óriási”, „szépek a színek”), hogy várja-e már a szentestét („nagyon”), és hogy kapott-e már virgácsot („kaptam”).

Fotó: Szijjártó Péter/TikTok

Elhangzott továbbá a „Nálatok a fiúknak csizmában vagy pedig stoplis cipőben érkezik a Mikulás?” kérdés is, ami minden bizonnyal nem a Mikulás cipőjére vonatkozott, hanem arra, hogy miben kapják meg a gyerekek az ajándékot. A válasz egyértelműen a stoplis. A zárókérdés Szijjártó Mikulás-napi kívánságára vonatkozott, ami pedig ez lenne:

„Két bajnoki cím jövőre: egy a Honvédnak, egy a Fidesznek.”

Az előző videóban Gáspár Győző lánya egy beruházásról faggatta a minisztert.