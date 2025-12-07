Hadházy egy „mocskos adventi sztorit” hozott mára, van benne kamunyomozás és nyíltan ellopott EU-támogatás is

„Egy mocskos adventi sztori” – így kezdi vasárnapi Facebook-posztját Hadházy Ákos, aki egy 2015-ös, uniós pénzből megvalósított kamuszagú programról és egy kilenc évig tartó, szintén erősen kamunak tűnő nyomozásról írt.

Hadházy Ákos Fotó: Németh Dániel/444

Az eset röviden: 2015-ben adventi hétvégeken „tartottak” papíron napi tízórás, a független képviselő szerint kamu továbbképzéseket uniós pénzből „pont az EU-s pénzeket elosztó Széchenyi Programiroda munkatársainak”. Ezek témája eredetileg „európai uniós ismeretek” lett volna, ami Hadházy szerint „önmagában is vicc egy ilyen hivatalban”. Végül papíron nem erről volt szó, hanem többek között vezetéselméleti ismeretekről. A projekttel a „jól ismert, EU-s pénzeket szakmányban szétlopó céghálózat, a DFT csoport” lett megbízva, róluk korábban mi is írtunk a sokatmondó Négyórás zenei tábor, háromórás autómentes nap, mesemondás félmillióért című cikkünkben.

Hadházy a szerinte nyilvánvaló csalás miatt 2016-ban tett feljelentést, a nyomozás azonban csak idén, mintegy kilenc év után zárult le (a rendőrség egyszer már le akarta zárni az ügyet 2020-ban, de akkor az ügyészség további nyomozásra kötelezte őket). Természetesen eredmény nélkül, olyan indoklással, ami a politikus szerint egyszer majd jogi szemináriumok témája.

Mire volt elég a rendőrségnek kilenc év alatt? Kinyomozták, hogy olyanok is aláírták a jelenléti íveket, akik nem vettek részt az úgynevezett képzésen, csakhogy „mivel volt, aki azt vallotta, hogy ott volt, ezért inkább széttárták a kezüket, és azt mondták, hogy lehet, hogy mégis volt tanfolyam”. Arra, hogy akkor ebben az esetben tulajdonképpen okirathamisítás történt, nem tértek ki.

A rendőrségi határozatban az is szerepel, hogy az úgynevezett tanfolyamok tematikája egészen más volt, mint amire az uniós pénzt adta magának az iroda. Csakhogy mivel néhányan azt vallották, hogy „volt valami EU-s tematika is”, a nyomozók ismét csak széttárták a kezüket. A rendőrségi határozat, akárcsak a részvételről, a tematikáról is azt írja, hogy ellentmondásosak a vallomások:

„a tréningek témájára vonatkozóan is ellentmondásosak a tanúvallomások, miszerint kommunikációs, csapatépítő és önfejlesztő jellegű volt a képzés, azonban annak ténye, hogy az oktatások a pályázat céljától eltérő tárgykörben kerültek megtartásra, szintén nem volt teljes mértékben megállapítható, ugyanis az előírt tematikában szereplő ismeretek részben átadásra kerültek, többen úgy nyilatkoztak, hogy az európai unióval kapcsolatos volt a képzés témája”.

Hadházy a posztját azzal zárja, hogy a határozatot elküldi az OLAF-nak, az Európai Csaláselleni Hivatalnak, mivel „őket nem csak a korrupt eset, hanem a nyomozások elszabotálása is érdekelni szokta”. A DFT Hungária egyébként egy magyar magánszemély tulajdonában álló cég. A férfit és a DFT-t Hadházy egy korábbi korrupcióinfóján Tolna város önkormányzata kapcsán is emlegette, mondván, a település 2008. június 12-i önkormányzati ülésén „nyíltan, jegyzőkönyvezve” beszéltek meg a mutyit.

Emellett egy mára megszűnt DFT-s cégnek még a fideszes Hassay Zsófia polgármestersége idején a terézvárosi önkormányzatnak is volt szerződése, szintén uniós forrásból elnyert program megvalósítására. A főleg vezetői konzultációkból, workshopokból és szemináriumokból álló projekt nettó 11 millió forintba került.