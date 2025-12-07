Idén a lucfenyőért 5, az ezüstfenyőért 7, a nordmann fenyőért körülbelül 10 ezer forintot kell fizetni méterenként

December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain, a vásárlóknak idén a lucfenyőért 5 ezer, az ezüstfenyőért 7 ezer, míg a nordmann fenyőért 10 ezer forint körüli összeget kell fizetniük méterenként.

Az Agroinform mezőgazdasági szaklap szerint az egyes helyek árai között akár 10-15 százalékos eltérések is lehetnek. Győrfy Balázs, a Karácsonyfa Gazdakör elnöke azt mondta, az aszályos év és a kártevők elleni védelem gyorsan növekvő költségei miatt kisebb áremelkedésre szükség volt idén, ám az import drágulása miatt a hazai fenyők ára továbbra is versenyképes maradt.

Fotó: ALLISON JOYCE/AFP

A lap november végi felmérése szerint az anyagi és környezetvédelmi szempontok miatt jelenleg a lakosság negyede választja karácsonykor műfenyőt. Ugyanakkor a karácsonyfának ültetett fenyő összességében környezetbarátabb, mint a műfenyő, termesztése hasonló más mezőgazdasági növényekéhez, a kidobott fák többségét pedig komposztálják, így azoknak sem az előállítása, sem megsemmisítése nem terheli jelentősen a környezetet. Továbbá az élő fenyők vásárlásával a vevők nem a távol-keleti gyártókat, hanem nagyrészt a magyar termelőket támogatják, Magyarországon ma 600-700 családi gazdaság termeszt 3000-3500 hektáron fenyőfát. (MTI)