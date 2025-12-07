Katy Perry Instagram-hivatalossá tette kapcsolatát Justin Trudeau-val

Katy Perry és Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök Instagram-hivatalossá tette kapcsolatát, miután az énekesnő több, Japánban készült fényképet és videót is posztolt a közösségi oldalára. (Az Instagram-hivatalos kifejezés tulajdonképpen azt jelenti, hogy már nemcsak járnak és randizgatnak, hanem együtt is vannak.)

Az egyik képen Perry és Trudeau mosolyogva szelfizik, egy másik videón pedig sushit kóstolnak. A hét elején Trudeau szintén megosztott egy fotót, amin ő és Perry látható a volt japán miniszterelnökkel, Kisida Fumióval és feleségével együtt.

Korábban egy jachton ölelkezve fotózták le őket, de hivatalosan csak októberben ismerték el a románcot, amikor egy párizsi színházból kézenfogva sétáltak ki. Katy Perry utolsó kapcsolata Orlando Bloom színésszel volt, Trudeau-nak pedig a feleségével, Sophie Grégoire-Trudeau-val, akivel 2005-ben házasodtak össze. (BBC)