Puccsot jelentett be katonák egy csoportja Beninben

A nyugat-afrikai Beninben katonák az állami televízióban bejelentették, hogy leváltották Patrice Talon elnököt és átvették a hatalmat – írja a BBC.

Fotó: Benin TV/via REUTERS

A magát Újraalapítási Katonai Bizottságnak nevező csoport bejelentése szerint felfüggesztik az alkotmányt, továbbá lezárják a szárazföldi határokat és az ország légterét. Azt mondták, azért vették át a hatalmat, mert elégedetlenek azzal, ahogyan Talon irányította az országot. Az átmeneti katonai tanácsot Tigri Pascal alezredes vezeti.

Olushegun Adjadi Bakari külügyminiszter szerint ugyanakkor a kormány ura a helyzetnek, a hadsereg nagy része továbbra is hűséges a kormányhoz. Az AFP-nek nyilatkozó, az elnökhöz közel álló források szerint Talon és családja biztonságban van, valamint a neki hű erők visszaszerzik az irányítást. Ugyanezek a források szerint a lázadók csak a televízióhoz fértek hozzá, a város és az ország teljesen biztonságos.

A francia nagykövetség a X-en írta arról, hogy lövéseket hallottak az elnöki rezidencia közeléből, és arra szólította fel állampolgárait, hogy saját biztonságuk érdekében maradjanak otthonaikban. Az amerikai nagykövetség közölte, hogy figyelemmel kíséri a helyzetet, és arra kérték az embereket, hogy kerüljék az elnöki rezidencia környékét.

Benint Afrika egyik stabilabb demokráciájaként tartották számon. Az ország a kontinens egyik legnagyobb gyapottermelője, ugyanakkor a világ legszegényebb államai közé tartozik. A „gyapotkirályként” ismert Talon 2016-ban lett elnök. Két ciklus után azonban úgy döntött, nem indul a következő, 2026 áprilisára kitűzött választáson.