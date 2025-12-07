Szijjártó Pétert nem zavarja, így Menczer Tamás vígan tolja tovább a pártpropagandát a Külügyminisztériumból

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Számos jele vannak, hogy a Fidesz már magas fordulatszámon pörgeti az állampárti működést: a közmédia Fidesz-propagandává silányult, állami ünnepségek Békemenetté transzformálódnak, Orbán nyíltan kimondja, hogy mozgósításra használják a nemzeti konzultációt, amit eleve egy ellenzéki párt állítólagos tervei miatt indítottak több mint 10 milliárdnyi közforintért. És még a közpénzen vásárolt nyuszimotorokat is fideszes képviselők viszik ki a bölcsődékbe.

Hosszan lehetne folytatni a sort, de vegyünk egy egyszerű példát: Menczer Tamást.

Menczer tavaly április 3-a óta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az idén januári vagyonnyilatkozata alapján ezért nem kap fizetést a párttól. Ha kapna, azt a vagyonnyilatkozatában fel kellett volna tüntetnie.

Parlamenti képviselőként havi 2,8 millió forintot keres, de azt nem a Fidesztől kapja, hanem az Országgyűléstől.

És Szijjártó Péter sem engedte el a kezét. Menczer a fideszes pártmunka hivatalos megkezdése előtt a Külügyminisztériumban volt államtitkár, előbb a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért volt felelős, később a kétoldalú kapcsolatokért. Hogy mit csinált pontosan, az a nyilvánosság számára kevéssé volt látható, pedig az a típus, aki nem szerénykedik, ha valamit saját eredményként adhat el.

Menczernek az államtitkárságtól el kellett köszönnie 2024. április 12-én, de Szijjártó a Fidesz friss kommunikációs igazgatóját azonnal (április 13-án) kinevezte miniszteri biztosnak. A kifejezetten Menczernek kreált poszt elnevezése: magyar–német társadalmi kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Szemben a Fidesszel, a Külügyminisztérium fizet Menczernek. Hogy mennyit, azt nem árulták el, a hvg tavalyi számításai szerint akár havi kétmilliós is lehet a fizetése. Menczer ezt a jövedelmét feltüntette a vagyonnyilatkozatában, az 1-5 milliós kategóriában jelölve meg a fizetését. Pontosabb összeget nem árult el.

A fizetés mellett Menczernek iroda is jár a Külügyben. A Medve utca irodaházból rendszeresen be is jelentkezik videókkal, de nem arról számol be, hogy milyen fejlesztéseket ért el a magyar–német társadalmi kapcsolatokban, hanem nettó pártpolitikai kampányt folytat.

Aki nem látott még ilyet, az itt belekóstolhat, ilyen vagy még ilyenebb a többi is:

Volt már egy próbálkozásunk tavasszal a Külügynél és a Fidesznél, hogy Menczer miért a Külügyminisztérium infrastruktúráját használja, ahelyett, hogy a Fidesz pártirodáiból jelentkezne be, de kevés sikerrel jártunk. Menczer pedig tolta tovább a kampányt a Külügyminisztériumból.

Hétfőn többek között azt is megkérdeztük Szijjártó Pétertől, hogy egészen pontosan mit is csinál Menczer a külügyben, amiért nem elhanyagolható fizetést is kap.