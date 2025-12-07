Újra megközelíthetik a piliscsabai iskolát a diákok úgy, hogy nem látnak fideszes háborús plakátot

Lehet, hogy csak lejárt a bérleti idő vagy célba értek a tiltakozások, de eltűnt a piliscsabai iskola előtti buszmegállóból az a plakát, ami az ellenzéket azzal vádolja, hogy háborúba vinnék az országot.

Amikor még kint volt a plakát Fotó: Olvasónk

„Az Együtt a háborúért!” feliratú plakátokon a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz „sorkatonaság” feliratú táblával von der Leyen bizottsági elnökkel együtt látható, alattuk Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter van egymás mellé photosoppolva. A plakátkampányt formálisan a fideszes Apáti Bence által alapított Nemzeti Ellenállás Mozgalom fizeti.

És most:

Fotó: Windisch Judit

Nem először tolták diákok arcába a propagandát Piliscsabán. 2024 májusában a Pest megyei település akkori kormánypárti polgármestere helyeztette át a szülői felháborodás miatt a plakátokat, ami miatt aztán ki is tört egy kisebb politikai vihar kormánypárti berkekben: Menczer Tamás gyávasággal, az ellenzéki nyomás előtti meghajlással vádolta Farkas András KDNP-s polgármestert.

Most már Farkas utódja, a fideszes Thumáné Kauzál Melinda és a piliscsabai jegyző kapott a tavalyihoz hasonló panaszokat, miután megint kikerült politikai plakát az iskolához.

Nem maradtak plakát nélkül a piliscsabaiak: az iskolától pár száz méterre, a művelődési központnál évő buszmegállóban, ott ahol gyerekekre hívják fel az autósok figyelmét, maradt még háborús plakát.

