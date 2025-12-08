444 kalendárium#8: Megmutattuk a BL-döntőre magánhelikopterről magánrepülőre szállva érkező Mészáros Lőrincet

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

2025. május 25-én délután Mészáros Lőrinc megérkezett a müncheni szállodához, ahol a BL-döntő estéjére foglalt szállást társaságával együtt. Valószínűleg ő maga sem sejtette, hogy pillanatok belül olyan választ fog adni a 444 kérdésére, ami akkora karriert fut be, hogy később le akarja védetni saját szavait.

Pedig így történt. Kaufmann Balázs érdeklődésére elmondta a NER-történeti szavakat arról, hogyan utaztak ide:

Gondolom, nem gyalog.

Valóban nem gyalog érkezett. Ahogy azt megírtuk, nemhogy magángéppel, de még a magángéphez is magánhelikopterrel repült, hogy aztán elfoglalja szállását ugyanabban a hotelben, ahol a BL-döntőt játszó PSG játékosai is megpihentek.



Mindez azokban a hetekben zajlott, amikor még fideszes politikusok is elkezdték emlegetni a NER-es nagyvállalkozók luxuséletmódját, Kaufmann Balázs ezért erről is megkérdezte Mészárost.

Az eredmény egy olyan videó, amit csak a Youtube-on 800 ezer feletti nézettségnél jár, de a különböző feldolgozásokon keresztül ennél is több emberhez eljuthatott, és fontos dokumentuma lett annak, hogyan él és hogy viselkedik 2025-ben a NER elitje.

A videót Kaufmann Balázs, Botos Tamás és Németh Dániel készítették, éppen úgy, ahogy az egy évvel korábbi BL-döntőn ők mutatták be azt is, hogy Rogán Antal a Békemenet napján megérkezik egy londoni luxusszállodába.

