444 kalendárium#8: Megmutattuk a BL-döntőre magánhelikopterről magánrepülőre szállva érkező Mészáros Lőrincet

2025. május 25-én délután Mészáros Lőrinc megérkezett a müncheni szállodához, ahol a BL-döntő estéjére foglalt szállást társaságával együtt. Valószínűleg ő maga sem sejtette, hogy pillanatok belül olyan választ fog adni a 444 kérdésére, ami akkora karriert fut be, hogy később le akarja védetni saját szavait.
Pedig így történt. Kaufmann Balázs érdeklődésére elmondta a NER-történeti szavakat arról, hogyan utaztak ide:
Gondolom, nem gyalog.
Valóban nem gyalog érkezett. Ahogy azt megírtuk, nemhogy magángéppel, de még a magángéphez is magánhelikopterrel repült, hogy aztán elfoglalja szállását ugyanabban a hotelben, ahol a BL-döntőt játszó PSG játékosai is megpihentek.
Mindez azokban a hetekben zajlott, amikor még fideszes politikusok is elkezdték emlegetni a NER-es nagyvállalkozók luxuséletmódját, Kaufmann Balázs ezért erről is megkérdezte Mészárost.
Az eredmény egy olyan videó, amit csak a Youtube-on 800 ezer feletti nézettségnél jár, de a különböző feldolgozásokon keresztül ennél is több emberhez eljuthatott, és fontos dokumentuma lett annak, hogyan él és hogy viselkedik 2025-ben a NER elitje.
A videót Kaufmann Balázs, Botos Tamás és Németh Dániel készítették, éppen úgy, ahogy az egy évvel korábbi BL-döntőn ők mutatták be azt is, hogy Rogán Antal a Békemenet napján megérkezik egy londoni luxusszállodába.
Nem tudom, kinek mi bántja a szemét – mondta Mészáros Lőrinc a 444-nek a BL-döntőre érkezve, amikor arról kérdeztük: nem pont az ilyen magánrepülős utakat kritizálják-e éppen a Fideszben. Aztán bedobta a fideszes nyilatkozót kedvenc trükkjeit is.
Ha elfogadják a kérelmet, a jövőben csak Mészárosék használhatnák a kifejezést.
Luxushelikopterről luxusrepülőre szállva érkezett meg a müncheni hotelbe Mészáros Lőrinc. Ugyanott szállnak meg, ahol a Paris Saint-Germain csapata.
Orbán a Békemeneten azt mondta, senki sem pihenhet, mert élet-halál kérdésről van szó, legfontosabb minisztere mégis egy londoni luxusszállodában töltötte a szombat éjszakát. Megkérdeztük Rogán Antaltól azt is, hogy húzatott-e ki adatokat a Völner–Schadl-ügy nyomozati anyagaiból, ahogy Varga Judit mondta. A miniszter a Hyde Parkban interjút ígért a 444-nek a választás utáni napokra.