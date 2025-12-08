A Honvéd szerződést bonthat Milák Kristóffal, ha nem kezdi újra a medencés edzéseket

A Budapesti Honvéd megvonhatja Milák Kristóf fizetését, ha a kétszeres olimpiai bajnok úszó hamarosan nem kezdi újra a medencés edzéseket. Az Index információi szerint a klub december közepéig adott haladékot a sportolónak.

Gergely István, a Budapest Honvéd ügyvezető elnöke azt mondta, Milák nem végez uszodai edzéseket, csak Zala György erőnléti edzővel kondizik. „Az óra ketyeg, fogy az idő és a türelmünk, a végtelenségig nem lehet folytatni ezt a húzd meg, ereszd meg nevű játékot. Arra azonban nem akarok konkrét választ adni, hogy elzárjuk-e a pénzcsapot, és ha igen, akkor mikor.”

Gergely arról is beszélt, hogy örökké nem lehet megélni az olimpiai aranyérmekből. Szerinte nem lehet életcél, hogy Milák kibekkelje azt a kilenc évet, ami visszavan a 35. születésnapjáig, vagyis az olimpiai életjáradék folyósításáig.

Milák Kristóf a 100 méter pillangón nyert olimpiai aranyérmével Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

Milák fizetésének pontos összegéről nem lehet tudni. A penzcentrum.hu cikke alapján a sportoló cége 2023-ban 31,7 millió, 2024-ben pedig 78,1 millió forint nettó árbevételt könyvelt el. Ebben az összegben a Honvédtól kapott fizetésén kívül valószínűleg benne vannak a MOL-tól és a Visától kapott szponzori bevételek is. Milák a fenti összegen felül összesen 94,27 millió forint állami jutalmat kapott a párizsi olimpián szerzett arany- és ezüstérméért.

Milák a párizsi olimpia óta csak a tavaszi országos bajnokságon versenyzett. A 100 méteres pillangó döntőjében a szám regnáló olimpiai bajnokaként kikapott Kós Huberttől.