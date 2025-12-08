A legfontosabb európai vezetőkkel találkozik Zelenszkij, miközben Trump megint „kissé csalódott”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Londonban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral, miután szombaton megszakadtak a tárgyalások Amerikával.

Macron korábban úgy fogalmazott, az európai vezetők „együtt felmérik a helyzetet és az amerikai közvetítés keretében folyó tárgyalásokat.”

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A három napig tartó floridai megbeszélésen nem Zelenszkij, hanem az ukrán főtárgyaló, Rustem Umerov, illetve Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner vett részt. Umerov próbálta elérni, hogy módosítsák az amerikai béketerv legújabb változatát, és ugyan egyes nyilatkozatok szerint történt előrelépés, de a legfontosabb kérdésekre – mint a biztonsági garanciák és a területi kérdések – továbbra sincs válasz. Továbbra is fennáll, hogy az amerikai javaslat Oroszország javára billen.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap ismét bírálta Zelenszkijt, mondván, hogy nem olvasta el a tervezetet, ami pár órával korábban született. Emiatt „kissé csalódott.” Trump úgy gondolja, Putyin elfogadja a tervezetet - bár inkább egész Ukrajnát szeretné -, de nem biztos benne, hogy Zelenszkij is elfogadja. „Az emberei imádják, de ő még nem áll készen rá.”

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az ukrán elnök ezzel nagyjából egyidőben arról beszélt, Umerov Londonban vagy Brüsszelben tájékoztatja majd a tárgyalásokról, egyes kérdéseket ugyanis csak személyesen lehet megbeszélni, telefonon nem. Zelenszkij szerint az amerikai tárgyalások konstruktívak voltak, de nem könnyűek.

Vasárnap egyébként a Kreml üdvözölte az amerikai kormány új nemzetbiztonsági stratégiáját, ami elég komoly külpolitikai átrendeződést jelent, például Európával szemben konfrontatív álláspontot képvisel, Oroszországot pedig nem állítja be az Egyesült Államokra leselkedő fenyegetésként. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint az általuk látott kiigazítások sok szempontból összhangban vannak az elképzeléseikkel, és remélik, „ez szerény garancia arra, hogy továbbra is konstruktív együttműködés keretében kereshetjük az ukrán helyzet békés megoldását.”

Macron szombaton arról beszélt, Putyin nem törekszik a békére, hanem „bezárkózik egy eszkalációs megközelítésbe”. A francia elnök szerint továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy békére kényszerítsék, mert „Ukrajnában nem csak Ukrajna, hanem egész Európa biztonsága forog kockán.”

A diplomáciai huzavona alatt Oroszország az elmúlt hónapok egyik legnagyobb drón- és rakétatámadását indította Ukrajna ellen a hétvégén, amiben legalább hét ember meghalt, és többen megsérültek. A támadások főként az energetikai infrastruktúrát célozták. (BBC, CNN, Guardian)