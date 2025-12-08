Arra ért be az apa az úszóedzésre, hogy a tanmedence mellett fekszik a hároméves fia, kiderült, hogy újra kellett éleszteni

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Majdnem megfulladt egy hároméves kisfiú a Turi György vezette Kőbánya Sport Club (KSC) úszásoktatásán, újra kellett őt éleszteni.
  • Az apuka kint várakozott az uszoda előterében, de már csak arra ért be, hogy a fia magánál van és sír, miközben az edzők a mentősökkel beszélnek telefonon.
  • Senki sem tudta megmondani, hogy a gyerek mikor merülhetett el, és mennyit volt a víz alatt, de leállt a légzése és a keringése is.
  • A szülők szerint a KSC nem kezelte jól az esetet, a tájékoztatást és a belső vizsgálatot is hiányolták, úgy érezték, az edzők, Turi György felesége és feleségének a fia igyekeznek szőnyeg alá söpörni az ügyet. Turi Varga Zsuzsanna egy héttel az eset után kitüntetést vett át. A szülők feljelentést tettek.
  • A szülők azt szeretnék, ha a gyerekek a sportban nagyobb védelmet kapnának, minden ilyen esetet automatikusan szigorúan kivizsgálnának, és a jövőben a megfelelő intézkedésekkel elejét is vennék ezeknek.

November 11-én a szokásos úszásoktatásra vitte egy édesapa a két gyereküket. A családban négy gyerek van, mindegyik úszik, a legnagyobb versenyszerűen, kettő még csak most tanul. A legkisebb csak hároméves, de mivel a hatéves nővére miatt egyébként is mindig ott várakozott az uszodában az édesapjával, szeptembertől beíratták őt is a kiscsoportba.

Nem ő volt itt az egyetlen hároméves, voltak vele egykorúak, de nagyobbak is, akik valamivel jobban tudtak úszni. A tanmedence a KSC honlapja szerint 110 centiméter mély, a szülők kisfia 90 centi magas. Az édesapa elmondása szerint a létszám sosem volt fix, egy nap két óra is van a kicsiknek, és változó volt, hogy ki melyikre járt. Az édesapa szerint aznap 6-8 kicsi gyerek vehetett részt az órán, és még legalább ennyi nagyobb. A KSC szakosztályát az a Turi György vezeti, akit több híres úszó, köztük Cseh László, Szepesi Nikolett és Kozma Dominik is azzal vádolt, hogy bántalmazta őket, ennek következtében le is kellett mondania a Magyar Úszó Szövetség alelnöki posztjáról.

A KSC Kőér utcai uszodájában az úszásoktatást Turi György felesége, Turi Varga Zsuzsanna, valamint az ő fia, Pulai Vince tartja. Ők voltak akkor is a medencénél, amikor az eset történt.

A szülők az úszásoktatás alatt nem lehetnek bent a medencéknél, a folyosón kell várakozniuk, csak az utolsó 5 percre mehetnek be, amikor a gyerekek általában már csak játszani szoktak. Így történt november 11-én is – de amikor az édesapa bement, rögtön látta, hogy valami nincs rendben.

„Pont a húgommal telefonáltam, amikor mentem be, és azt láttam, hogy nagy a kavarodás. Egyből levettem, hogy valami nem oké. Mondtam is a húgomnak, hogy hú, itt van valami. Szemmel elkezdtem keresni a gyerekeimet, a nagyobbikat megláttam, ahogy mászkál, de a kicsit nem. Úristen, ez az enyém, mondtam a húgomnak, ráraktam a telefont, odarohantam a fiamhoz. Ekkor már kinn feküdt a medence szélén, üveges tekintettel nézte a plafont és sírt. Sokan állták körbe, az edzők pedig telefonon már a mentőkkel beszéltek” – emlékszik vissza az édesapa.

Elmondása szerint miközben a fia feje alá törölközőt tett, a gyerek rengeteg vizet kihányt, összesen háromszor, később még a kórházban is hányt, tehát sok vizet nyelt. A mentő hamar kiért, és már benn ültek a mentőautóban, amikor az úszómester felbukkant egy baleseti jegyzőkönyvvel a kezében, hogy az édesapa írja alá. Ez nem történt meg, mert az apa közölte, hogy nincs olyan állapotban, hogy aláírjon bármit, és már a mentős is türelmetlen volt. Ez a baleseti jegyzőkönyv később már nem került elő.

Az édesapa a mentősöktől hallotta először, hogy a fiát újra kellett éleszteni, mielőtt ő beért a medencéhez, és az újraélesztést a segélyvonalas diszpécseri utasítást követve Pulai Vince, az egyik edző végezte sikeresen. Erről a mentőszolgálat is tett ki közleményt a Facebookra.

A kórházba az edzők is bementek, ők mondták el a szülőknek, hogy nem tudják, pontosan mennyit volt lenn a gyerek a víz alatt, valószínűleg mindketten háttal lehettek, amikor elmerült. A keringés és a légzés leállásáról a szülők az orvosoktól értesültek először. A kisfiú orvosi kartonján később az szerepelt, hogy 15 másodpercet volt a víz alatt, de a szülők szerint ez csak becslés, senki sem tudja biztosan.

Csatlakozz most kedvezménnyel a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
belföld tanmedence Kőbánya Sport Club Turi Varga Zsuzsanna KSC feljelentés turi györgy újraélesztés úszásoktatás Pulai Vince Gerevich-díj magyar úszó szövetség megfulladt kisfiú
Kapcsolódó cikkek

Turi György felfüggesztette tevékenységét az úszószövetségben, kivizsgálják az úszókat ért bántalmazásokat

Cseh László, Kozma Dominik, Kiss Noémi, Szepesi Nikolett, Dara Eszter és Reményi Diána is azt állítja, hogy a mesteredző fizikailag és verbálisan is terrorizálta őket. A szövetség most lépett.

Fődi Kitti
sport