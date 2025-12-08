Az USA szerint a venezuelai rezsim aljasságát bizonyítja, hogy egy ellenzéki politikus meghalt a börtönben

Az Egyesült Államok bírálta a venezuelai kormányt egy őrizetben lévő ellenzéki politikus halála miatt, és azt mondta, az eset a Nicolás Maduro vezette rezsim „aljas természetére” emlékeztet – írja a BBC.

Alfredo Díaz a caracasi El Helicoide börtönkomplexumban halt meg cellájában, ahol több mint egy éve tartották fogva – közölték emberi jogi szervezetek és ellenzéki csoportok. A venezuelai kormány szerint az 56 éves férfinél szívrohamra utaló jeleket észleltek, kórházba szállították, ahol szombaton életét vesztette.

Díazt 2024-ben vették őrizetbe, mert megkérdőjelezte az elnökválasztás hivatalos eredményét. A választási tanács Madurót hirdette ki győztesnek, de az ellenzék szerint saját jelöltjük nyert nagy fölénnyel, a választást pedig elcsalták. Díazt, Nueva Esparta állam korábbi kormányzóját gyűlöletkeltéssel és terrorizmussal vádolták, az amerikai külügyminisztérium szerint önkényesen tartották fogva egy „kínzóközpontban”.

Alfredo Díaz (balra) még 2017-ben. Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

A Foro Penal nevű jogvédő szervezet szerint romlanak a politikai foglyok körülményei Venezuelában. Vezetőjük, Alfredo Romero azt írta, hogy Díaz egy éve magánzárkában volt, és ez idő alatt mindössze egyszer találkozhatott a lányával. 2014 óta 17 politikai fogoly halt meg az országban. Ellenzéki politikusok is tiltakoztak Díaz halála miatt. A letartóztatása elől bujkáló Nobel-békedíjas María Corina Machado azt mondta, hogy ez nem egyedi eset, hanem a választások utáni elnyomás része.

A Díaz halálára adott reakció újabb fejezete a Trump-kormányzat és Maduro közötti egyre erősödő szóváltásoknak. Az utóbbi időben nagyon jelentős amerikai katonai mozgósítás zajlik a dél-amerikai ország környékén, a Pentagon már a legnagyobb anyahajóját is a régióba vezényelte. Donald Trump eleinte a térségben kisebb hajók ellen adott ki tűzparancsot, azt állítva, hogy azokon kábítószert szállítanak, de az utóbbi időben már arról is lehetett hallani, hogy Trump zöld utat tervez adni a CIA-nak, hogy műveleteket hajtsanak végre az országban, aminek célja Nicolas Maduro elnök megbuktatása.

Az amerikai elnök ultimátumot is adhatott Madurónak, ha lemond és elhagyja az országot, megmenekülhet a hozzátartozóival együtt. Ezt azonban Maduro nem fogadta el. A venezuelai helyzetről, illetve az amerikaiak drog- és terrorellenes háborújának hátteréről többek között ebben a cikkünkben írtunk bővebben.