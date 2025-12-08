Forrás

Ekkora színházat még a Fidesztől sem láttunk

A légből kapott Tisza-programmal mintha újabb szintet ugrott a Fidesz: semmi bizonyíték rá, hogy a több mint 600 oldalas dokumentum hiteles, vagy hogy egyáltalán ember írta, mégis gőzerővel dolgozik rá hetek óta a kormányzati kommunikáció, és már csőben a legújabb nemzeti konzultáció.

  • Miért fordult rá a megélhetési kérdésekre a kormány?
  • Miért épp az Indexen keresztül szivárogtat a hatalom?
  • Hogyan próbálják a Tiszához kötni a kiszivárgott dokumentumokat?
  • És egyáltalán: mit árul el a Fidesz stratégiájáról, hogy teljesen fabrikált dokumentumokra és érvekre húznak fel komplett kampányterveket?

Ezekre a kérdésekre is válaszol a stúdióban Czinkóczi Sándor és Rényi Pál Dániel. Vendégünk lesz a Lakmusz újságírója, Német Szilvia, aki betekintést ad a Fidesz új virtuális trollhadseregének működésébe is. Helyzet: van!

A műsor podcast formában is meghallgatható:

