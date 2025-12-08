Gigantikus hiány az államkasszában, történelmi rekordra nőtt a költségvetési deficit november végére

November végéig az államháztartás központi alrendszere 4070,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, írja a nemzetgazdasági tárca a novemberről szóló, hétfőn kiadott államháztartási gyorsjelentésben. Ez önmagában is hatalmas deficit, és a helyzetet súlyosbítja, hogy mivel tavaly november végéig 3284,3 milliárdos hiányt halmozott fel a magyar állam, az idei eddigi deficit 786,1 milliárd forinttal, azaz 24 százalékkal nagyobb a tavalyinál. A teljes államháztartás deficitje éppen nem történelmi rekord, – 2023-ban egy hajszállal magasabb, 4074 milliárdos hiány jött össze november végére –, a központi költségvetésé viszont még sosem volt ilyen magas.
A minisztériumi jelentése szerint ugyanis az első 11 havi államháztartási óriásdeficit úgy jött össze, hogy a központi költségvetés 3904 milliárd forintos hiánnyal, az elkülönített állami pénzalapok 73,9 milliárd forintos többlettel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 240,3 milliárd forintos hiánnyal zártak. A központi költségvetés eddigi legnagyobb mínusza 3824,9 milliárd forint volt (az 2023-ban jött össze), a történelmi rekordot tehát 80 milliárd forinttal haladták meg idén.
Az NGM jelentéséből kiderül, hogy nemcsak a 11 hónapos összesített adat lett csapnivaló, hanem önmagában a november is pocsékul alakult. Az államháztartás a múlt hónapban 402,8 milliárd forintos hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 233,8 milliárd forintos hiánnyal. Ez azt jelenti, hogy a novemberi deficit 72 százalékkal volt magasabb a tavaly novemberinél.
Már októberben is arról számolhattunk be, hogy rekordhiányt sikerült Nagy Mártonéknak összehozni, ám a gazdasági csúcsminiszter derűlátásán ez mit sem rontott: az NGM az akkori közleményében azt írta, hogy stabil a költségvetés. Igaz, a miniszter akkor, néhány órával a minden-nagyon-szép-minden-nagyon-jó típusú államháztartási jelentés után bejelentette, hogy ezermilliárdos nagyságrendben dolgozzák át az idei és a jövő évi költségvetést. Ez azt jelentette, hogy az idei költségvetési hiány előirányzatát 22, míg a jövő évit 29 százalékkal emelték meg, és átírták a GDP- és az államadósság-előrejelzést is.
Nagy Márton mostani közleménye is igen büszke, azt írja, hogy kedvezőbb a deficit az időarányos értéknél – de ugyebár ez csakis annak köszönhető, hogy a célt nem egészen egy hónappal ezelőtt módosította. Az már figyelemreméltóbb, hogy a mostani gyorsjelentés címében már nem is költségvetési vagy államháztartási tényezők vannak, az ugyanis így szól: A Kormány a negatív külső gazdasági környezet ellenére minden szükséges forrást előteremt a családokat, nyugdíjasokat és kkv-kat támogató programokhoz.
Az idei költségvetést eredetileg 4123 milliárd forintos hiánnyal tervezték be, amit lényegében 11 hónap alatt elért volna a magyar állam, még úgy is, hogy év közben az állami cégek több százmilliárd forintos osztalékfizetéssel segítették ki a büdzsét. Ha azok a befizetések nem lettek volna, már őszre rosszabb állapotba került volna az államháztartási mutató, mint akár a koronavírus-járvány idején, akár az orosz-ukrán háború kitörésének évében.
Az NGM által közölt gyorsjelentés arról is tájékoztat, hogy
A kamatkiadások idén hatalmas összegekkel terhelték meg a költségvetést, és bár a minisztérium a kamatbevételekkel korrigált összeget, tehát az úgynevezett nettó kamatkiadást majd csak a részletes beszámolóban közli, a korrekció az előző hónapok adataiból kiindulva várhatóan csupán 300-400 milliárdos lesz (október végén 307 milliárd volt). Az mindenesetre így is kijelenthető, hogy a kamatbevételekkel nem korrigált kamatkiadások most először haladták meg a 4000 milliárd forintot.
Tavaly októberhez képest 20 százalékkal nagyobb hiány van most a költségvetésben, de az NGM szerint rendezettek a pénzügyek, stabil a költségvetés.
Minden gazdasági mutató rosszabb lesz a vártnál, viszont a pénzszórás nem marad el, sőt. A deficit 5000 milliárd forint fölé nő, az államadósság évekig nem csökken. Az idei gazdasági növekedésre még kisebb számot mondott Nagy Márton, aki adóemelést is bejelentett.
Elemzők szerint a miniszter a költségvetési hitelességet akarta javítani, és így elébe menni egy esetleges leminősítésnek. A lépés kockázatos, de akár be is jöhet. Az viszont rontja a megítélését, hogy néhány óra alatt ekkorát változott a kommunikáció, ráadásul a most bemondott számok egy része is nehezen hihető.