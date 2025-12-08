Kövér László kiabált és Xanaxot ajánlott egy DK-snak, Rétvári pedig gratulált, hogy szigorú arccal fotóztatja magát

Ahogy az elmúlt hetekben mindig, megint a Szőlő utca és a gyermekvédelem ügyével támadta a kormányt a DK a parlamentben napirend előtt.

Tartalmilag nem sok érdekességet hozott a kérdés-válasz kombó, hangulatilag és kiborulásilag annál inkább.

A DK részéről Kálmán Olga vetette a kormánytagok szemére, hogy „mocskos pedofilok érdekében hazudoznak", illetve „az sem készteti önöket cselekvésre és igazmondásra, hogy aljas gazemberek bordélyházakat csináltak a gyermekintézményekből és prostituáltakat az ott nevelkedő gyerekekből”.

Kálmán megemlítette Dobrev Klára interjúalanyának állításait, illetve azt, hogy Juhász Péter Pál munkatársait hagyták dolgozni az intézetben. Megemlítette, hogy kirúgták a rendészeti vezetőt, megjegyezve, hogy „vajon kihallgatták előtte? Vagy ez is elmaradt?”. Beszélt a volt igazgató külön szobájáról, arról, hogy Juhász bizalmasa, munkatársa elvitte az ágyat onnan. „Mondjuk ki: Juhász Péter Pál és emberei politikai védelem alatt álltak, az önök politikai védelme alatt”.

Rétvári Bence államtitkár a szokásos paneleket elővéve válaszát azzal kezdte, hogy a DK az ötmilliós nyomravezetői díjat még mindig nem tudta kiosztani, vagyis nincsen senki, aki az állításaikat érdemben alátámasztotta volna (azt egyébként a „Zsolt bácsi” vádak kapcsán tűzték ki, ami egy másik állítás, másik ügy). Rétvári beszélt arról is, hogy a korábbi gyermekvédelmi törvényeket nem szavazta meg a DK, „mindig volt egy kifogás, hogy miért nem”.

A parlamenti közvetítésbe csak halkan hallatszódott be bármi bekiabálás, így viszonylag meglepő volt, amikor Rétvári egyszercsak elhallgatott, majd az ülést vezető Kövér László házelnök az ellenzéki padsorok felé nézve egyszercsak felcsattant, hogy

Képviselő úr, legyen szíves már csendben maradni! Van egy rendje a napirend előtti felszólalásoknak. Önök felszólalhatnak, kérdezhetnek, a kormány pedig válaszol. Utána önöknek nincsen joguk beóbégatni. Nem tudom, ennyi év után nem tűnt-e fel, hogy ez a szabály?

Rétvári utána folytatta az ebben a témában már többször is elmondott választ, majd újabb közjáték, ezúttal Rétvári szólt be:

„Most lefotóztatja magát, hogy milyen szigorúan néz, ehhez gratulálok, de a gyermekvédelem ennél talán magasztosabb téma, tisztelt DK-s képviselő, de mindegy, folytassuk tovább.”

Rétvári folytatta is, mégpedig azzal, hogy a kifogástalan életmód vizsgálat nyomán tudták lecsukni Juhász Péter Pált. „Nem a DK feljelentésére. Önök sehol sem voltak. Egy szót sem szóltak”, mondta Rétvári, aki szerint a DK a Tisza felemelkedése után politikai haszonlesésből keresett egy olyan ügyet, amivel újra fel tud tűnni a politikában a párt.

Rétvári válasza után Kövér még egyet beszólt a DK-soknak, azt mondta,