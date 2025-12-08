Már a társkereső oldalakon is megjelentek a fideszes álprofilok

video
Közel 100 kamuprofilból álló fideszes hálózatot azonosított be Német Szilvi kollégánk a Lakmuszon, amivel a mai napig ipari mennyiségben terjesztik a kormánypártot támogató tartalmakat. Erről beszélgettünk a szerzővel a Helyzet: van! legutóbbi adásában. Az álprofilok fele ott van a Harcosok Klubja támogatói csoportban is.

  • Mire használják ezt a hálózatot?
  • Miről lehet felismerni a kamuprofilokat? Miért van 5 gyertya az adventi koszorún?
  • Már az online társkeresőkben is megjelentek.
  • Vajon honnan működtetik ezeket a profilokat?
  • A Fidesz ezzel próbálja bemutatni, hogy vannak még fiatal támogatói.
video harcosok klubja slopaganda 444 video fizetetlen digitális munka Helyzet: van video álprofil
Szépek, fiatalok, imádják a focit, Orbánt és a párkapcsolati kavarást – így működik az eddigi legprofibban összerakott fideszes kamuprofil-hálózat a Facebookon

Azonosítottunk egy közel száz Facebook-profilból álló hálózatot, melynek tagjai egy AI-generált valóságban élnek, és üzemszerűen terjesztik a kormánypártot támogató tartalmakat.

Német Szilvi
Média

Ekkora színházat még a Fidesztől sem láttunk

A légből kapott Tisza-programmal szintet ugrott a kormányzati kampány, amely végérvényesen elszakadt a valóságtól. Miért pont az Indexen szivárogtat a hatalom? És hogy működik a Fidesz virtuális trollhadserege? A stúdióban Czinkóczi Sándor és Rényi Pál Dániel.

Kiss Bence, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video
Még nem találkoztam TISZÁSSAL, és nem is akarok

El tudja-e képzelni egy fideszes, hogy nem ők nyerik a választásokat? Mi az a Tisza-tesó? Egymásnak esnek-e a magyarok a választás után? Mit tudtak meg Menczer Tamástól a kecskeméti fiatalok? Ki forgathat a DPK eseményén és ki nem?

Ács Dániel, Kristóf Balázs
video

Takács Péter a 444-nek: Ön szerint be kéne nyújtanom a lemondásomat?

Az elhíresült bazmegelős üzenet után arról kérdeztük az államtitkárt, hogy elfogadható lenne-e, ha egy kórházi dolgozó beszélne így egy állampolgárral. Takács Péter szerint az, hogy milyen visszajelzést kapott a kormánytól az eset után, az csak rá tartozik.

plankog, Jelinek Anna, Kristóf Balázs
video

Karácsony: Azért vagyunk itt, mert a kormány meg akarja roppantani a gerincünket

Buszgarázstól a Karmelitáig követtük a hétfői eseményeket a fővárosban: a tét az volt, hogy Budapest januártól fizetésképtelenné válhat. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely csak hárítja a felelősséget, míg a főpolgármester szerint „a kormány okozta a problémát és neki kell megoldania”.

Bokros Dorka, plankog, Jelinek Anna, Kristóf Balázs
video

Szijjártó Pétert több dologgal is megleptük, hogy mi folyik a minisztériumában

Nahát: Menczer Tamás propagandavideókat forgat a minisztériumban, Szijjártó sajtótájékoztatóira pedig a sajtó jelentős részét nem hívják meg. És mit keresett Lázár János Moszkvában?

Haszán Zoltán, Kaufmann Balázs
POLITIKA