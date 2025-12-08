Megjelentek a választókerületek alapján egyediesített tiszás adománygyűjtő oldalak

Megjelentek a tiszás képviselőjelöltek Facebook-oldalain a választókerületek neve alapján egyediesített adománygyűjtő linkek. Ez az a pénzgyűjtő akció, amit Magyar Péter december 2-án jelentett be.

A pártelnök a jánossomorjai fórumán azt mondta, hogy az akcióban a választókerületi lakosok célirányosan tudják támogatni a saját körzetükben induló tiszás jelölt kampányát. A bejövő pénzt szórólapokra, pultokra és más dolgokra költik majd.

Magyar Péter egy korábbi fórumán Fotó: Bankó Gábor/444

A linkek megnyitása után az adott képviselőjelölt nevével kezdődő adománygyűjtő oldal jelenik meg. A támogatók egyszeri vagy rendszeres adományt küldhetnek a politikusnak. A fizetést bankkártyával és átutalással is teljesíteni lehet.

Az adományozáshoz a nevet és az email címet kötelezően meg kell adni, nyilatkozni kell a magyar állampolgárságról és el kell fogadni az adatkezelési tájékoztatót.