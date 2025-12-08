Orbán Viktor: „Lázadás indul!”

„Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!”

– így kommentálta Facebook-oldalán Orbán Viktor az Európai Unió Tanácsának döntését a 2026-os menekültügyi szolidaritási keretről.

Orbán értelmezésében „Brüsszel egy mai döntéssel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat”. Ez pedig szerinte „elfogadhatatlan”, Magyarország ugyanis „így is eleget költ az Unió külső határának megvédésére”. Ezért rögzítette a bejegyzésében: „egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért”.

Az Európai Unió Tanácsának döntése értelmében a tagállamok 21 ezer menedékkérő átvételével vagy 420 millió euró befizetésével teljesíthetik a szolidaritási kötelezettségüket. Sajtóinformációk szerint az Európai Bizottság eredetileg 30 ezer fő alapján tervezte a szolidaritási keretet, de a tagállamok lealkudták a létszámot 21 ezer főre. A 420 millió eurós hozzájárulás a fejenkénti 20 ezer eurós kvótával jön ki. A kötelezettség teljesítése alól Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország és Lengyelország kérhet részleges vagy teljes kivételt. Magyarország nem.