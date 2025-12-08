Párhuzamos valóságok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne többek között:
Ha téli hétvége, akkor ugyanabba a vidéki városba megy Orbán Viktor és Magyar Péter. Ezúttal Kecskemétre, ahova a Fidesz ismét egy zárt sportcsarnokot választott, és előhúzták Csiszár Jenőt, aki annyira alákérdezte Orbánt, hogy arra még a miniszterelnök is megjegyzést tett. A Tisza vezetője pedig szokás szerint szabadtéren beszélt, pár ezer ember előtt. A két eseményről helyszíni riporttal is jelentkeztünk, illetve egy videóval, amiben a jelenlévőket kérdeztük arról, hogy mit tesznek akkor, ha pártjuk elveszíti a '26-os választásokat. És kitértünk arra, hogy egy gyors teszttel összehasonlítható, hogyan számol be ugyanarról a felpaprikázott beszélgetésről Magyar Péter és a közmédia.
Bemutattuk azt is, hogyan mosódik össze a kormány és a párt a külügyminisztériumban: Menczer Tamás ugyanis a Fidesz kommunikációs igazgatója, de nem a pártirodából üzenget, hanem egy kormányzati épületből, és fizetést is a Külügyminisztériumtól kap, a párttól nem. Ha már külügy: Szijjártóval kapcsolatos hír volt, hogy elmondta, büszke a Lavrovtól kapott kitüntetésre, és hogy ismét Gáspár Evelin kérdezhette a minisztert.
Írtunk a hétvégén arról, hogy kiknek ítélt meg támogatást Rogán minisztériuma, és hír volt még itthonról, hogy
Valamint bemutattuk azt az esetet, amikor arra ért be az apa az úszóedzésre, hogy a tanmedence mellett fekszik a hároméves fia, és kiderült, hogy újra kellett éleszteni.
Színházfesztiválon jártunk Kijevben: Ukrajna ugyanis nem csak katonailag védekezik az orosz agresszió ellen, hanem kulturálisan is, ez pedig a színházban is kézzelfoghatóvá vált. A háborúval kapcsolatos hír volt, hogy Trump ukrajnai különmegbízottja szerint „nagyon közel van” a békemegállapodás, ám miközben Zelenszkij telefonon tárgyalt az amerikaiakkal, masszív támadás ért egy közép-ukrajnai várost, és riasztani kellett a lengyel légierőt is Nyugat-Ukrajna bombázása miatt, míg a cseh elnök arról beszélt, le kell lőni az Európa légterébe behatoló orosz drónokat vagy repülőgépeket.
Beszédes volt az is, hogy a Kreml teljesen odavan az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításaiért, míg Elon Musk már az EU feloszlatását javasolja. Közben több mint harminc országra terjesztette ki a beutazási korlátozásokat a Trump-kormány, és megírtuk, hogy Amerika visszakéri Libanontól a Bejrútra ledobott, de fel nem robbant bombát.
És hír volt még, hogy
Krasznahorkai László ünnepi beszédet mondott Stockholmban, megnéztük a P. Diddyről szóló true crime sorozatot és bemutattuk a Drifter folytatását, a Ricsit.
A 444-nél megjelent A kínai konyha kultúrtörténete című könyv bemutatóján Vida Kata gasztroblogger beszélgetett Keve Márton kreatív séffel és Bede Mártonnal, többek közt arról, hogyan változott Budapesten a kínai gasztronómiai felhozatal, és mik a legizgalmasabb helyek most. És kijött az új Borízű is, szokás szerint egyelőre csak a hosszú, előfizetőknek elérhető verzió.
Ott voltunk Kecskeméten, a Digitális Polgári Körök országjáró showműsorának harmadik állomásán, ahol Orbán Viktort akarták nekünk eladni. Ugyanitt tartotta fellépését a Tisza is, hogy két zsíros deszka közt kiderüljön, „meg fogják nyerni a választást, ők a többség, készen állnak”.
El tudja-e képzelni egy fideszes, hogy nem ők nyerik a választásokat? Mi az a Tisza-tesó? Egymásnak esnek-e a magyarok a választás után? Mit tudtak meg Menczer Tamástól a kecskeméti fiatalok? Ki forgathat a DPK eseményén és ki nem?
Az edzők nem vették észre, hogy a kisfiú elsüllyed a tanmedencében, így azt sem tudják, mennyi ideig volt a víz alatt. A szülők feljelentést tettek, mert azt érezték, hogy a klub a szőnyeg alá akarja söpörni a történteket.
Ukrajna nem csak katonailag védekezik az orosz agresszió ellen, hanem kulturálisan is, ez pedig a színházban is kézzelfoghatóvá vált. Légiriadóval félbeszakított előadások, veteránszínház, a háború abszurd valósága adta hatalmas életkedv, és az orosz bojkottról való lemondás háttere - beszámolónk a GRA kijevi színházfesztiválról.
Tért ölelő hízelgésbe és totális kudarcba torkollott a Fidesz és a kormány „háborúellenes” politikai roadshow-jának apukámosított formai újítása.
A Fidesz vereségre készül, és nem kicsire. A Tisza győzni fog, nagyon vagy nagyon-nagyon. Orbán Viktor után Magyar Péter is roadshow-zott Kecskeméten.
Kecskeméten tudtak beszélgetni, ott, ahol a közmédia szerint kordon védte a Tisza vezetőit az újságíróktól.
Menczer a Fidesz kommunikációs igazgatója, de nem a pártirodából üzenget, hanem egy kormányzati épületből. Fizetést is a Külügyminisztériumtól kap, a párttól nem.
A külügyminiszter fölényes Fidesz-győzelmet jósol, és közölte: ő még nem kapott olyan kérést Orbántól, amire felmerült volna, hogy nemet mond.
A Külügyminisztérium épületében készített újabb laza és fiatalos interjút a miniszterrel Gáspár Győző lánya.
Békés Márton alapítványa 4,5 milliárdot kapott, örülhetnek a taxisoknál, a pecásoknál és a Rákóczi Szövetségnél is.
Tompos Márton szerint hiába a pénzosztás, sok lett a túlárazott bolt, felszámolt cég, és az épületek helyén lévő üres telek.
A 4,6 milliárdos költségvetésű Körmendnek csak 23 milliós bevétele lett belőle.
Az aszályos év és a növényvédő szerek miatt kicsit nőttek az árak.
A webáruház 500 milliós bírságot kapott a versenyhivataltól, és 1750 forintot fizet mindenkinek, aki 2023-ban vagy ‘24-ben vásárolt náluk. A trükkös akciók mellett az About You pszichés nyomást is gyakorolt a fogyasztókra. Hogy mivel, azt a GVH 62 oldalas határozatából tudtuk meg.
Keith Kellogg azt mondta, már csak a Donbász területi hovatartozása és a zaporizzsjai atomerőmű jövője a kérdés.
Kremencsukban több helyen helyen víz- és áramkimaradás volt, halálos áldozatról nem érkezett jelentés.
Az oroszok 653 drónt és 51 rakétát indított Ukrajna ellen az éjszaka.
„Ha hagyjuk, hogy Oroszország győztesen kerüljön ki ebből a konfliktusból, akkor mindannyian veszítettünk” – mondta Pert Pavel.
Az új stratégia nem tartja Oroszországot az Egyesült Államokra veszélyesnek, ugyanakkor szigorúbban bánna a nyugat-európai országokkal.
A világ leggazdagabb embere azután fakadt ki, hogy a közösségi oldala 120 millió eurós bírságot kapott az Európai Bizottságtól.
A belbiztonsági miniszter szerint ha valahol nincs stabil állam, akkor senki nem segít Amerikának, hogy kiszűrje a veszélyes bevándorlókat.
Az izraeliek dobták le, Washington attól fél, hogy esetleg az oroszok vagy a kínaiak kezébe kerülhet.
Tokió szerint a kínaiak úgynevezett tűzvezető radart irányítottak japán katonai repülőgépekre, Peking azt mondja, a japán gépek zavarták meg az előre bejelentett kínai katonai gyakorlatot.
A külügyminiszter szerint ugyanakkor urai a helyzetnek, a hadsereg továbbra is hűséges a kormányhoz.
A hírre gyengülni kezdett a brazil real.
„Eredetileg a reményről kívántam megosztani önökkel a gondolataimat, de a remény nálam éppen végleg kifogyott, így most az angyalokról fogok beszélni” – erről is beszélt az író, aki szerdán veszi át az irodalmi Nobelt.
Elkészült 50 Cent producálásával a P. Diddy-ről szóló, netflixes true crime dokusorozat, ami az általa elkövetett erőszakos cselekmények mellett arról szól, hogyan jutott arra a szintre, amikor már azt érzi, hogy ő a világ ura, illetve azt találgatja, mi köze lehetett Tupac Shakur, illetve The Notorius B.I.G. halálához.
Vasárnap bemutattuk a Jeti Moziban Hörcher Gábor Drifter című doku-játékfilmjét, aminek folytatása is készült kisjátékfilm formájában. Most ezt is megmutatjuk.
A 444 gondozásában megjelent A kínai konyha kultúrtörténete könyvbemutatóján Vida Kata gasztroblogger beszélgetett Keve Márton kreatív séffel és Bede Mártonnal, a 444 újságírójával, többek közt arról, hogyan változott Budapesten a kínai gasztronómiai felhozatal, és mik a legizgalmasabb helyek most. Beszéltünk a legfontosabb hozzávalókról, hogy mit kell vásárolni egy alaprecepthez, és főleg miért érdemes kínait enni.
Mohamedek között, Keith Richards és Yves Saint Laurent nyomában. Igazság és hitelesség a belső sávban. Nyelvtudomány és esztétikai terror. Pápázás. Tusfürdőmaffia a siralomházban.