Pestiek, segítség! Mit jelent az, hogy bubek?

Sok újdonságot nem lehet megtudni az imitált beszélgetésekből, amiket Orbán Viktorral folytatnak a Digitális Polgári Körök országjárásán, jó, szereti a csokit, nahát, meg gyúrt régen.

De lenne mégis valami. A hétvégén a kecskemétieket meglátogató falusi gyerek miniszterelnök elárulta, hogy hívják a pestiek azt, ha valaki agyas.

„Egy olyan méretű országnak, mint mi vagyunk, nekünk agyasnak kell lennünk. Bubek, ahogy Pesten mondják.”

Egy gyors keresés alapján Pesten annyira nem lehet elterjedt szó ez – vagy szigorúan csak szóban hangzik el a fővárosban. Volt persze, aki használta már: Orbán Viktor, amikor Rónai Egonnál járt november közepén. Itt bubek = okos.

A szó jelentésének megértését segítve Orbán mindkét alkalommal a homlokát kopogtatta a mutatóujjával.

Vagyis Orbán szerint ő maga mindenképpen bubek.

Ezek szerint futballbubek is.

Így kizárható, hogy magát kiskacsának tartsa, merthogy a ritka találatok között ilyen nevű mesehős van a Baba tusfürdőre ragasztható matricák között.

Régebbi lexikonok között pedig ezt adta ki a Bubekre:

Fotó: Magyar Lexikon, Budapest, 1879 (Arcanum)

De ez meg arról szól, hogy valakinek a felmenője bányaművelésből gazdagodott meg.

Szóval: ki hol használja a bubeket? A megoldások jöhetnek a megirom@444.hu-ra.