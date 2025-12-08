Rendőrökkel csaptak össze, és egy kifutópályát is elfoglaltak a tüntető gazdák Krétán

Repülőtérfoglalással, útblokádokkal és rendőrök elleni összecsapásokkal tiltakoztak Krétán az európai uniós agrártámogatások késlekedése miatt tüntető gazdák.

A tüntetők több ezer jármű közlekedését bénították meg, miután legalább 20 helyszínen építettek útblokádokat. A Hanía nemzetközi repülőtér felé tartó tüntetőket a rendőrök megpróbálták feltartóztatni. Miután a gazdák kövekkel és botokkal támadtak a rendőrautókra, a rendőrök könnygázzal próbálták szétoszlatni a csoportot.

A sziget székhelyénél, Irákliónál a gazdák egy időre elfoglalták a város környékén lévő repülőtér egyik kifutóját. Az ANA görög hírügynökség szerint a repülőteret lezárták egy időre.

Tüntetők a Héraklion repülőtéren Fotó: STEFANOS RAPANIS/Anadolu via AFP

Görögországban azért tüntetnek a gazdák, mert egy korrupciós botrány miatt 600 millió euró uniós forrás nem jut el hozzájuk időben. A görög állampolgárok védelméért felelős miniszter szeptember elején közölte, hogy legalább 22,6 millió euró értékben fizettek ki jogosulatlanul uniós agrártámogatást olyan gazdáknak és agrárvállalkozásoknak, akik és amelyek hamis adatokat adtak meg földterületeikről és állatállományukról. Az EU csalás elleni hivatala már tavasszal jelezte a visszaéléseket, az ügyet hónapok óta vizsgálják.

Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök hétfőn a blokád enyhítésére kérte a gazdákat, és azt ígérte, hogy még a hónap végéig támogatást nyújtanak a bajba jutottaknak. Kijelentette, hogy a kormány nyitott a párbeszédre. (via Reuters)