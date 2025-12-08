Sztrájkot hirdettek a Louvre dolgozói

A párizsi Louvre dolgozói jövő hétfőn sztrájkba lépnek tiltakozásuk a munkakörülményeik, a nem európai látogatók jegyárának emelése, valamint a biztonsági hiányosságok miatt – írja az Euronews.

A szakszervezetek a Rachida Dati francia kulturális miniszternek címzett levelükben azt írták, hogy „a Louvre meglátogatása igazi akadálypályává vált”. A múzeum, amely a világ leglátogatottabb intézménye, „válságban” van, elégtelen erőforrásokkal és „egyre romló munkakörülményekkel”, az „október 19-i lopás pedig rávilágított a prioritások olyan hiányosságaira, amelyekről már régóta beszámoltak” – írták.

Fotó: QUENTIN DE GROEVE/Hans Lucas via AFP

Sztrájkbejelentésükben a szakszervezetek azt állították, hogy az elavult létesítmények és a nem megfelelő személyzet hátrányosan befolyásolja a látogatói élményt, ami miatt egyes kiállítási helyszíneket be kellett zárni.

A dolgozók azt követelik, hogy összpontosítsanak erőforrásokat az épületfejlesztésre, illetve a múzeum, a gyűjtemények, a látogatók és az alkalmazottak védelmére.

„Egy lepusztult múzeumban vagyunk, amely megmutatta biztonsági gyengeségeit” – mondta Christian Galani, a Louvre dolgozóit képviselő CGT szakszervezeti tisztviselő. Hozzátette, a tervezett gördülő sztrájkok a múzeum bezárásának veszélyét is magában rejtik. „Változásra van szükségünk”, mondta.

A Louvre-ból október közepén, mindössze nyolc perc alatt lopták el a francia koronaékszereket. A rablók egy teherlift segítségével jutottak el az épület egyik ablakához, sarokcsiszolókkal vágtak ékszervitrineket, és motorkerékpárokkal menekültek.