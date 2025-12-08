Újra bevetette az amerikai kutatót az Index, kijött, hogy a többség tiszásnak hiszi a kamu dokumentumot

Újabb közvélemény-kutatás jelent meg az Indexen, amit John McLaughlin amerikai kutató cége, vagyis a McLaughlin & Associates jegyez. Az amerikai kutató első mérése szeptemberben jelent meg, akkor elég nagy feneket kerített neki a kormánypárti nyilvánosság.

A mostani mérés fő üzenete, hogy „a választók többsége (62 százaléka) hitelesnek tartja a Tisza Pártról kiszivárgott dokumentumot”, több elemet pedig még ennél is többen utasítanak el. Azt a „dokumentumot” mérették meg, ami az Indexen jelent meg, „tiszás megszorítócsomagként” hivatkozik rá a kormányoldal, holott a dokumentum kamu, és a nagy része biztos mesterséges intelligenciával készült. A Fideszt mindez nem tántorítja el, töretlenül kampányol vele.

Az ezer fős mintán végzett kutatás szerint a Fidesz vezet, de mindkét párt 1-1 százalékponttal erősödött. Mérésük szerint még a Mi Hazánk kerülne a parlamentbe.

A kutatást végző John McLaughlin egyébként nem messziről jött szaktekintély, hanem évek, sőt ciklusok óta ad tanácsot a Fidesz hátországának és a miniszterelnöknek. Már 2022-ben írtunk arról, hogy mentora, Arthur Finkelstein halála után McLaughlin lett a legfontosabb amerikai kutató Orbán környezetében, és részt vett a 2022-es kampányában is. Állítólag a 2023-as tusnádfürdői összetartáson is jelen volt a kutatócég egyik képviselője, legalábbis Németh Zsolt a színpadon egy megjegyzésében erre utalt.

McLaughlin tehát egyáltalán nem független a magyar kormánytól, nem akkora guru, mint amekkorának hirdetni szokták, és nem is a legélesebb kés a republikánusok fiókjában.

