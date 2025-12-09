120 milliárdot csoportosított át a kormány a költségvetésben, a felét a mohácsi híd kapta

Több mint 120 milliárd forintot csoportosított át a kormány az idei költségvetésben a hétfő este közzétett határozatával – írja a hvg.hu.

A nagyértékű gyógyszerfinanszírozás keretét 35 milliárd forinttal emelték meg, de nem jelölték meg, hogy ezt a pénzt honnan csoportosították át. A „művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatására” is adtak 5 milliárd pluszt.

A kormány engedélyezte a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj kiadási előirányzatának legfeljebb 29 milliárd forintos túllépését is. A beruházás-ösztönzési célelőirányzatot 16 milliárddal emelték meg.

A mohácsi híd is kapott plusz 64 milliárdot. A várható forgalom alapján kétséges, hogy szükség lenne a kétszer kétsávos hídra, de Lázár János kiáll a beruházás mellett. A híd a kapcsolódó utakkal együtt 360 milliárdba is kerülhet.

Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

Az M49 gyorsforgalmi út Ököritófülpös-Csenger (országhatár) közötti szakasz keretét is megemelték 3 milliárd forinttal.

Az átcsoportosítás miatt több helyről elvettek pénzt: a vasúti fejlesztésektől 18 milliárdot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanárképző Karától 2,4 milliárdot, a nem részletezett „befejezés előtt álló építési beruházásoktól” 18 milliárdot, a Debrecen Ipari Parkhoz és az Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó közúti beruházásoktól 13 milliárdot, a Szeged Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztésétől pedig 2 milliárdot.