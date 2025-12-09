20 milliárd dolláros amerikai védőpajzs: Orbán szerint megállapodtak róla, Szijjártó szerint nem

Orbán Viktor egy hónapja azt mondta, hogy megállapodott Trumppal egy 10-20 milliárd dolláros védőpajzsról, Trump most azt mondja, hogy nem tett erre ígéretet, mire Szijjártó Péter közölte, hogy szó sem volt 20 milliárdos megállapodásról, de egyeztetések kezdődtek.

Ugorjunk vissza egyetlen hónapot.

„Kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is” - közölte a kegyencjárat utasaival Washingtonból hazafelé tartva Orbán Viktor. November 8-a volt, a miniszterelnök a repülőgépen tartott „sajtótájékoztatót”.

Annyira konkrétan beszélt róla, hogy jelezte: új világ jött el aznaptól.

„A nemzetközi pénzügyi piacon Magyarország pozíciója ma, a tárgyalások másnapján sokkal erősebb, mint volt, az amerikai pénzügyi védőpajzs megerősít bennünket, és kedvezőbb nemzetközi pénzügyi helyzetet teremt a számunkra.”

Meg azt is mondta, hogy legközelebb már az ellenséges Brüsszelbe is viszi magával a pajzsot:

„Az, hogy Magyarországot vagy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet fojtogatni, ezt el lehet felejteni, ennek vége van. Ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk, nem Brüsszel ellenében, hanem tőlük függetlenül. De a belső vitáinkat Brüsszelben azt nekünk kell majd mind megvívni, például a brüsszeli energiaszankciók kérdését is. De sokkal jobb helyzetben ülök le a következő brüsszeli csúcson, mint ahogy ültem egy hónappal korábban.”

Tovább részleteket Rónai Egonnak mondott el az ATV-ben pár nappal később:

„Én abban állapodtam meg az elnökkel, szintén kezet fogtunk erre, hogyha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, akkor valamelyik eszközt, ami akkor éppen alkalmas lesz abból a négy-ötből, ami ma nemzetközileg ismert, transzparens és látható, közismert, abból lehívhatjuk, használhatjuk, amire szükségünk van, persze úgy, hogy előtte majd megint tárgyalnom kell vele. De arra van egy megállapodásom, hogy Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, ami nehézséget okoz a magyar gazdaságban, az Egyesült Államok ebben az esetben, illetve annak elnöke ott van mögöttünk, velünk, és segíteni fog.”

Rónai rákérdezett arra is, hogy mekkora összegről van szó, Orbán 10-20 milliárd dollárról beszélt, és közölte, hogy már csak a részleteket kell letárgyalni a kézfogás után:

„Van itt egy limit összeg?

Nincsen, de nem kell olyan nagy fantázia hozzá, hogy azt belőjük, és az az összeg, amire nekünk a stabilitás érdekében szükségünk van, 10-20 milliárd dollár vagy euró, az Amerikából nézve nem egy jelentős összeg. Az argentinok, akik komoly valutaválsággal küzdenek, egy 20 milliárdos nem nemzeti banki, hanem kormányzati eszközt használtak. A mi valutánk stabil, tehát nekünk nincs szükségünk ilyen típusú eszközre, de például ez is rendelkezésre áll. De az úgy van, hogy amikor kell, most kiadtuk, hogy a kollégák dolgozzák ki az eszközöket, hogy melyik tűnik a legjobbnak, melyiket mikor kell használni. Tehát zajlik egy ilyen…”

Ehhez képest Donald Trump most a Politicónak azt mondta, hogy valóban kért védőpajzsot Orbán, de ő ezt nem ígérte meg.

És akkor jött Szijjártó Péter, hogy Moszkvából elmagyarázza a magyar média egy részének, amit nem értenek.

„Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki.”

Itt most érdemes kicsit feljebb görgetni, Orbán nyilatkozatáig, amit a repülőn mondott arról, hogy volt-e megállapodás, aztán az összegért oda, ahol Rónai Egonnal beszélt a védőpajzsról.

Szijjártó szerint nem megállapodás volt a kézfogás Trump és Orbán között, hanem „megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet.