300 millió dollárt fizethet a New York-i katolikus egyház a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések miatt

külföld
A New York-i római katolikus egyház és a több mint 1300 vádló megegyezett abban, hogy mediáció útján rendezik a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos ügyeket. A New York-i érsekség elleni polgári per jövőre indul, így az érsekség beleegyezett, hogy a következő két hónapban tárgyaljon a peren kívüli egyezségről - közölte Jeff Anderson ügyvéd, aki 300 áldozatot képvisel. A szexuális visszaéléseket a vádak szerint 1952 és 2020 között követték el.

Az egyezség értelmében a jogsértéseket nyilvánosságra hozzák, és a jövőbeli visszaélések megelőzésére is intézkedéseket kell hozni.

A New York-i érsekség elismerte múltjának „sötét oldalát”, és közölte, olyan átfogó megállapodást szeretne elérni, amely a túlélő áldozatoknak „a lehető legnagyobb anyagi kártérítést” biztosítja. Annak érdekében, hogy össze tudjanak gyűjteni 300 millió dollárt az áldozatok számára, az érsekség csökkentette a létszámát, a kiadásait, és az ingatlanvagyonát is eladja.

Timothy Dolan bíboros nyílt levelében azt írta, „ahogyan már többször elismertük, a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések régen szégyent hoztak egyházunkra. Ismét bocsánatot kérek azok miatt, akik elárulták a beléjük vetett bizalmat azzal, hogy nem adtak biztonságot a fiataloknak.”

Timothy Dolan bíboros
Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

A 300 millió dolláros összeg az egyik legmagasabb kártérítés lenne az Egyesült Államokban, ahol összességében több milliárd dollár kártérítést fizettek ki az áldozatoknak. (Reuters)

