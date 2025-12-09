A két palesztin közül Trump embere áll nyerésre Hondurasban

külföld
  • Tíz nappal a hondurasi elnökválasztás után sem sikerült eredményt hirdetni.
  • Úgy tűnik, hogy az a jelölt nyert, akit Donald Trump támogatott.
  • Közép-Amerikában a brutális amerikai beavatkozás az élet rendje.
  • De azon még a hondurasiak is meglepődtek, hogy Washingtonból szabadon engedték nagypályás kábítószer-kereskedő volt elnöküket.
Hondurasi katonák szavazócédulákkal teli urnákat szállítanak december 1-én a választási bizottság központjába
Fotó: MARVIN RECINOS/AFP

külföld Salvador Nasralla Nasry Asfura Manuel Zelaya juan orlando hernández el chapo guzman Donald Trump United Fruit Company Xiomara Castro Sinaloa kartell usa honduras
