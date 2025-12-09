A Politico listáján idén Európa legerősebb embere: Donald Trump

Idén is listázta a Politico Európa legbefolyásosabb politikusait, és húzott egy váratlant: az első helyre Donald Trump amerikai elnököt tette.

Fotó: KUNIHIKO MIURA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Annyiban persze - és erre az indoklás is felhívta a figyelmet - nem meglepő a döntés, hogy januári beiktatása óta Trump mindenki másnál erőteljesebben képes befolyásolni, hogy mi történik Európában/Európával.

Trump árnyéka olyan nagyra nőtt az európai fővárosok felett, hogy döntései – vagy kirohanásai – mindent átalakítottak a védelmi költségvetésektől a kereskedelempolitikán át a belpolitikáig - szól az indoklás.

Arról nem is beszélve, hogy Trump hogyan ígérte meg, hogy ripsz-ropsz pontot tesz az orosz-ukrán háború végére - és az év során hány különböző módon nem jött ez össze, vagy hogy a villámgyorsan lezavart vámháborújával hogyan kavarta meg nem csak Európa, de Kanadától Kínáig a fél világ gazdaságát.

Idén egyébként a korábbi évektől eltérően nem három kategóriába (cselekvők, álmodozók és bomlasztók) sorolták be a listán szereplő politikusokat, de a szokásokhoz híven azért mindenki kapott egy becenevet. Trump például Transzatlanti Lökéshullám lett.

A listáról nem maradt le Orbán Viktor sem, a magyar miniszterelnök idén a 12. helyet csípte meg A Fejfájás néven, míg például Vlagyimir Provokatőr Putyin az 5. lett, Volodimir Zelenszkij (azaz Joker A Pakliban) viszont a 14. helyre szorult.

Tavaly Orbán kihívójaként Magyar Péter neve is szerepelt a „Felforgatók” listáján, ő foglalta el a hatodik helyet, idén viszont nem került fel rá.

Viszont a 10 politikus, akire érdemes figyelni, mint feltörekvő erőkre listán szerepel Karácsony Gergely főpolgármester, akit az idei Pride megszervezése állított fókuszba. A Politico azt írja:

„Amikor Orbán Viktor betiltotta a Budapest Pride-ot, nem a miniszterelnök legerősebb kihívója lépett fel ellene, hanem a főpolgármester, az 50 éves Karácsony Gergely. Magyar Péter, az egyre tekintélyelvűbb magyar miniszterelnök megbuktatására törekvő ellenzéki sztár hallgatott, óvakodva a konzervatív szavazók elidegenítésétől. Karácsony az ellenkezőjét tette. Kijelentette, hogy Budapest önkormányzati rendezvényként ad otthont a felvonulásnak egy jogi megoldást alkalmazva, amivel megkerülte a kormány betiltási kísérletét. A lépés kifizetődő volt: több mint 300 000 ember töltötte meg a városközpontot a magyar történelem legnagyobb Pride-felvonulásán – ez a nyilvános kiállás egy pillanatra elnémította Orbán kormányát, és arra kényszerítette a magas rangú tisztviselőket, hogy beismerjék, a harc elveszett.”

A teljes lista itt böngészhető.