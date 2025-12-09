A trolin felejtette pénzzel és droggal tömött táskáját a 63 éves díler

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe a férfit, aki júliusban a trolin felejtette a kábítószerrel és pénzzel teli hátizsákját, írja a police.hu. A táskában közel félmillió forint, valamint különféle kábítószergyanús anyagok voltak:

több mint 20 gramm pszilocin, illetve pszilocibintartalmú gomba,

34 simítózáras tasakban összesen 87 gramm marihuána,

17 tasakban kiporciózott amfetamin,

32 és fél MDMA-tabletta,

valamint 12 tasakban kokain, grammonként porciózva.

A budapesti rendőrök lefoglalták a talált hátizsákot, annak tartalmát átvizsgálták. A nyomozók azonosították a táska tulajdonosát, a 63 éves H. Károlyt, akit december 8-án egy erzsébetvárosi lakásban fogtak el. Az ingatlanban kutatást tartottak, ami során a rendőrök bruttó 300 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint simítózáras nejlontasakokba porciózva bruttó 19 gramm fehér port és fehér zselés anyagot, továbbá 3 digitális mérleget találtak.

Az idős férfi nemcsak árulta a drogot, a gyorsteszt eredménye alapján kokaint és amfetamint fogyasztott. A X. kerületi nyomozók H. Károlyt kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A 63 éves férfi nem először felejtette csomagját a trolin, tavaly 20 alufólia pakett növényi törmelékkel teli táskát hagyott el. Abban az ügyben a nyomozók kábítószer birtoklásának gyanúja miatt hallgatták ki, szervezetében kokaint és amfetamint mutattak ki.