Áder János volt köztársasági elnök leoltotta Novák Katalin volt köztársasági elnököt

Ha valaki esetleg lemaradt volna róla: Áder János volt köztársasági elnöknek megjelent egy könyve (A haza minden előtt címmel), a Mandiner pedig ennek ürügyén kérdezett is tőle, vette észre a Telex. A kérdések közt szerepelt például ez a keményebb darab is:

„Lassan két esztendeje, hogy az utódja elnöki ciklusa váratlanul, idő előtt befejeződött a kegyelmi ügy miatt. Ha köztársasági elnökként ön elé kerül ugyanaz a dokumentum, miként döntött volna?”

Áder kezdésként felidézte, hogy regnálása 10 évében több mint 6000 kegyelmi ügyet kellett elbírálnia, ezek közt volt Geréb Ágnesé is, ahol nagy volt rajta a nyomás, hogy adjon kegyelmet a szülész-nőgyógyász bábának. Végül a bírósági ítélet után döntött úgy, hogy kegyelmet ad Gerébnek, aki viszont még sokáig nem gyakorolhatta a hivatását. Arról is beszélt, hogy többször is elnöki kegyelemben részesített halálos beteg elítélteket, hogy el tudjanak búcsúzni a szeretteiktől és „a lehetőségekhez képest méltósággal” távozhassanak. Szerinte ahhoz, hogy egy köztársasági elnök ilyen helyzetekben jól döntsön, kiváló kollégákra és időre van szükség, előbbire azért, hogy megfelelően előkészítsék a döntéshozatalt, utóbbira meg azért, hogy minden szempont jól át egyen gondolva

És ezután jött a lényeg:

„Nem véletlen, hogy tíz év alatt az említett esethez hasonló nem fordult elő velem. Nem azért, mert annyira okos vagyok, hanem azért, mert a kollégáim tették a dolgukat, megóvtak attól, hogy ilyen helyzetbe kerüljek.”

Érdemes megemlíteni: azt a mai napig nem tudjuk, hogy Novák Katalin miért adott kegyelmet Kónya Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, akit azért ítéltek el, mert segített eltussolni felettese, Vásárhelyi János pedofil bűncselekményeit. A kegyelmi ügybe Novák mellett Varga Judit igazságügyi miniszter is belebukott, ám az abban eljáró Balog Zoltán például a mai napig nem adott egyenes választ arra, hogy miért volt számára fontos kijárni ezt a kegyelmet, mint ahogy arra sem válaszolt egyszer sem, hogy miniszterként miért nem tett semmit Vásárhelyi ügyében, amikor erre lehetősége lett volna, és miért kapott az igazgató állami kitüntetést a minisztériumától. Aztán októberben Lázár János miniszter egy fórumon újraírta a kegyelmi ügy történetét, Orbánnak is ellentmondva ezzel.

Novák Katalin idén nyáron arról panaszkodott egy temesvári pódiumbeszélgetésen, hogy pokoli másfél éve volt.