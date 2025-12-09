Andrej Babišt kormányfővé nevezte ki a cseh államfő

Öt nappal azután, hogy bejelentette, megválik az Agrofert holdingtól, kormányfővé nevezték ki Andrej Babišt.

Babiš , az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy megválik az Agrofert holdingtól, aminek egyedüli tulajdonosa volt. Azt mondta, az Agroferttel ezentúl nem lesz semmiféle kapcsolata, és a politikából való távozása után sem válik újra a cég tulajdonosává. A lépéssel Babiš a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget kívánta feloldani. „Ezzel teljesítettem az államfő azon feltételét, amelyhez kormányfői kinevezésemet kötötte” – mondta.

A hatályos cseh törvények szerint egy kormánytag nem lehet tulajdonosa olyan vállalatnak, ami állami támogatásokra jogosult. A köztársasági elnök ennek a problémának a megoldását szabta feltételül annak, hogy Babišt kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg.

Az Agrofert részvényeit a jövőben egy tröszti struktúrán keresztül egy független személy fogja kezelni, és ugyancsak egy független személy fogja ezt ellenőrizni – mondta Babiš, hozzátéve, hogy a halála után a holdingot a gyerekei fogják örökölni.

Miután a megszabott feltételek teljesültek, ma délelőtt Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök kormányfővé nevezte ki Babišt, aki ezután azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, s ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.

Andrej Babiš sajtótájékoztatót tart 2025. októberében. Fotó: LUKAS KABON/Anadolu via AFP

A 71 éves politikus 16 tagú, koalíciós kormány élén irányítja majd Csehországot.

A 200 tagú parlamenti alsóházban az új cseh kormánykoalíciónak 108 képviselője van. A 16 tagú kormányban az ANO adja a kormányfőt és nyolc minisztert, négy minisztert az Autósok adnak, míg hárman az SPD-t fogják képviselni. A koalíciós szerződés alapján az SPD adja a képviselőház elnökét is. Ebbe a tisztségbe Tomio Okamurát, az SPD elnökét választották meg.

A minisztereket várhatóan a jövő hét elején nevezi ki a köztársasági elnök. A jelöltek ismertek, a kormányprogram is már elkészült, és Tomio Okamura, a képviselőház elnöke szerint várhatóan január 13-án szavaz róla a parlamenti alsóház. A Hradzsin szerint mindez annak függvénye, hogy Andrej Babiš mikor terjeszti be hivatalosan az államfőnek kormánya tagjainak névsorát. A szlovák származású Andrej Babiš négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra, és ez a harmadik kormányfői megbízatása.