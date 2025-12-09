Bicikliúton ütött el egy e-rollerest egy ismereten autós Nyíregyházán, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
Fotó: police.hu

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. A sofőr december 3-án 17:15 körül ismeretlen hatósági jelzésű sötét színű autóval ment Nyíregyházán, a Kállói úton a belváros felé, és a gyalog- és kerékpárútra felhajtva elütötte a belváros felől elektromos rollerral közlekedő fiút. Ezután a helyszínről az adatai hátrahagyása és a tőle elvárható segítségnyújtás nélkül továbbhajtott a belváros irányába. A rendőrség azt kéri, hogy aki érdemleges információval rendelkezik a sofőrről vagy a baleset körülményeiről, az jelentkezzen.

bűnügy elektromos roller rendőrség e-roller Kállói út segítségnyújtás segítségnyújtás elmulasztása nyíregyháza gázolás