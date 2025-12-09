Bubek a szovjet szupermarketben

Üdv! Ez a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

A 444 kalendáriumának 8. napján Mészáros Lőrinc magángépezését elevenítettük fel.

HELYZET: VAN!

A légből kapott Tisza-programmal szintet ugrott a kormányzati kampány, végérvényesen elszakadva a valóságtól. Miért pont az Indexen szivárogtat a hatalom? És hogy működik a Fidesz virtuális trollhadserege? A stúdióban Czinkóczi Sándor és Rényi Pál Dániel beszélt erről, Német Szilvi pedig arról mesélt, milyen az a közel 100 kamuprofilból álló fideszes hálózat, amiről a Lakmuszon írt.

Újra bevetette a Fidesz-közeli amerikai kutatót az Index, kijött, hogy a többség tiszásnak hiszi a kamu dokumentumot.

Megjelentek a választókerületek alapján egyediesített tiszás adománygyűjtő oldalak.

BELFÖLD

Pestiek, segítség! Mit jelent az, hogy bubek? És kik mondják? Mármint Orbánon kívül.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Az államháztartási hiány csaknem 800 milliárd forinttal magasabb, mint egy évvel korábban volt, ami 24 százalékos növekedést jelent – a központi költségvetés rekordhiányt ért el, és ha csak novembert nézzük, 72 százalékkal nagyobb lett a mínusz a tavalyinál.

A tagállamok döntése alapján Magyarországnak is segítenie kell az Európai Unióba érkezett menekültek kezelésében: pénzügyi hozzájárulással, technikai támogatással vagy menedékkérők átvételével. „Lázadás indul!” – reagálta erre Orbán.

Felmondott a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója: Kovács-Buna Károly azzal indokolta a döntését, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban.

ÉLELMISZER

Jelentés az orosz–magyar frontról: ellopták Szily László teli bevásárlókocsiját a szuperolcsó szovjet szupermarketben. Tömegnyomor, élethalálharc, kőkemény szláv asszonyok, csirkepépből készült húsáruk, misztikusan alacsony árak a Basket Plusban – nemcsak a vásárlást, hanem az ott kapható ételek egy részét is leteszteltük.

Fotó: Szily László/444

A hajdúdorogi és tápiószentmártoni gyerekek is kukacos édességet kaptak.

KÜLFÖLD

7,6-os erősségű földrengés volt Japánnál – ugyanott ahol a 2011-es, ami a fukusimai atomerőműben is katasztrófát okozott –, elrendelték a cunamiriadót.

Fotó: NORIKAZU TATEISHI/The Yomiuri Shimbun via AFP

A pénteki 120 millió eurós büntetésre válaszul Elon Musk visszavágott az Európai Bizottságnak, többet nem hirdethetnek az X-en.

Meglékelték a Slovnaft vezetékét, így loptak el 330 ezer liter gázolajat.

Már megint Moszkvába ment Szijjártó Péter.

KULTÚRA

Utánozhatatlan fotóival emlékeztünk a hétköznapok legviccesebb képi dokumentátorára, Martin Parr-ra, aki bohózatot csiholt a banálisból.