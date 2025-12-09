Dunakeszi polgármestere megvonná Juhász Péter Páltól a városi kitüntetését

Dióssi Csaba polgármester jelentette be este, hogy a keddi Szőlő utcai razziára és „a közelmúltban megjelent új hírekre és tanúvallomásokra” hivatkozva megvonják az emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsított Juhász Péter Páltól a Dunakeszi Közbiztonságáért Díját. A polgármester szerint a volt igazgató érdemtelenné vált a Dunakeszi által adományozott kitüntetés megtartására.

„Bár mindenkire vonatkozik az ártatlanság vélelme, a városnak kötelessége megvédeni a kitüntetés értékét és azt az erkölcsi mércét, amely alapján azt odaítéljük. Juhász Péter Pálról a sajtóban megjelent információk teljesen szembemennek azokkal az értékekkel, amelyek alapján a díj odaítélésre került” – írta. Dióssi a kitüntetés visszavonásáról előterjesztést nyújt be a képviselő-testület következő, december 11-i ülésére.

A Helyzet: van! rendkívüli adásában a Szőlő utcai botrány legújabb fejleményeiről volt szó: